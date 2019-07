Macías y otros polémicos presidentes del Congreso

Archivo / EL TIEMPO

Juan Manuel Corzo (2011-2012) fue presidente del senado por el Partido Conservador. Una de sus frases más recordadas fue cuando aseguró que no tenía con qué pagar la gasolina de los carros oficiales, a propósito de la propuesta de un auxilio para la gasolina de los congresistas.



“Yo ando en un solo carro y me toca meter a tres o cuatro escoltas ahí porque no tengo cómo pagar gasolina de dos vehículos. Y lo digo con sinceridad”, dijo el entonces senador.