Macías les responde a sus críticos sobre idea de una Constituyente

El presidente del Congreso, Ernesto Macías, les respondió este martes a los críticos de su idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

El fin de semana a través de su cuenta de Twitter, Macías manifestó que el presidente Iván Duque “no debe descartar” la convocatoria de este mecanismo para elaborar una nueva Constitución debido a que “no es posible tramitar vía Congreso verdaderas reformas a la justicia, ni a la política, ni ajustar los acuerdo de La Habana”.



“Las presiones de los jueces y otros sectores lo impiden”, escribió Macías.



Su idea generó rechazo en varios sectores políticos, incluso del mismo Centro Democrático, el partido de Macías.

Ante esas críticas, Macías reclamó este martes “argumentos” y no “insultos” y aseguró que no ha hecho ninguna propuesta sino que se limitó a “expresar una idea”.



“La Constituyente es una figura que está en la Constitución y puede ser válida en cualquier momento. De tal manera que yo invitaría a esas personas a que, con argumentos, digan que no tengo razón, pero no con insultos”, dijo el Presidente del Congreso.



Insistió en que “desde hace dos décadas en Congreso ha tenido mucha dificultad para tramitar, por ejemplo, una reforma de la justicia” e incluso recordó que en la plenaria del Senado algunos de sus colegas había dicho “que tal artículo no lo tramitáramos, no lo aprobáramos porque a los magistrados no les gustaba”.



“La Ministra de Justicia denunció que el día en que se propuso, se tramitó y se negó la eliminación de la Judicatura, en el Congreso estaban algunos magistrados de ese alto tribunal. Esos son los inconvenientes. No es una frustración mía, es una situación que el país vive”, dijo.



De cualquier forma, la idea de Macías no encontró eco en los partidos políticos lo que hace que su viabilidad, por el momento, sea bastante remota.







