En una ceremonia que se realizó en la universidad Sergio Arboleda, en la noche de este miércoles fue presentado el libro Resiliencia, escrito por el senador Ernesto Macías.



De acuerdo con él, se trata de una crónica de las batallas del presidente Iván Duque para enfrentar con éxito un periodo de gobierno turbulento en Colombia, incluyendo la pandemia que sorprendió al mundo.

En el acto de lanzamiento, Macías sostuvo una charla con el director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, en la que se refirió a cómo concibió el texto, lo que en él cuenta y el análisis que hace del Gobierno Duque.



Para Macías, este libro es básicamente para que los colombianos se enteren de lo que el presidente Duque ha hecho por nuestro país.



Por eso el congresista señaló que no cree que en la historia del país haya habido un presidente que haya afrontado tantos problemas y en ese sentido sreseñó la migración venezolana, la caída de los precios internacionales del petróleo y la “oposición irracional” que ha tenido que afrontar.



Dejó en claro que no se trata de una rendición de cuentas sino que hay sectores de la oposición que han puesto un árbol que no deja ver el bosque. “El Gobierno ha hecho demasiado y no se ha mostrado”, dijo.



Por su parte el presidente Iván Duque comenzó por destacar la gratitud y el aprecio que tiene por el senador Macías, a quien calificó de “verdadero amigo”.



En su intervención el mandatario recordó como al inicio de su apuesta presidencial, Macías, al lado del senador José Obdulio Gaviria, fueron claves en su candidatura.



Tras esto el mandatario hizo énfasis en lo que ha sido su gestión al frente del Gobierno. Recordó el fortalecimiento de la Fuerza Pública, de cómo los indicadores de violencia han bajado de manera sustancial, de los programas sociales y del importante crecimiento económico que se tendrá este año.



Incluso el jefe de Estado recordó el día del atentado al helicóptero en Cúcuta y contó sobre un rosario que siempre carga en uno de sus bolsillos.



Para Duque, resiliencia es encontrar la oportunidad en la adversidad.



Al término de la charla con el Director de EL TIEMPO, Macías contó que todas las ganancias que genere el libro, que es editado por Planeta, se destinarán el ancianato de Garzón, en el Huila.



