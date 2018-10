Esta tarde se resuelve suerte de moción de censura contra Carrasquilla

El presidente del Senado, Ernesto Macías (Centro Democrático), anunció que en la tarde de este miércoles debe quedar resuelto si definitivamente procede o no la proposición del senador del Polo Jorge Enrique Robledo, de convocar a un debate para una moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Así mismo, Macías, en entrevista con EL TIEMPO, habló de lo que va a pasar este miércoles en el Senado sobre este tema.



¿Qué va a pasar con la proposición del senador Robledo citando a un debate para promover la moción de censura contra el ministro Carrasquilla?



Para resumir, los hechos que se le endilgan ocurrieron presuntamente en otra época, en otro Gobierno, luego no es actual. Con eso concluiría: uno que estamos

aplicándole la moción de censura a un exministro y, en segundo lugar, el Congreso no puede aprobar una proposición diciendo que la persona violó las leyes -como dice la proposición- cuando eso le corresponde es a la justicia.



¿Entonces qué va a pasar?



En ese orden de ideas, pues no procede.

Pero Robledo dice que sí…



Robledo dice que no sometí esa decisión a consideración de la mesa directiva. Cuando se hizo el debate de control político, él decía que quien tomaba las decisiones era el presidente del Senado, pero hoy, como es contrario a lo que él quiere, está diciendo que es la mesa directiva la que decide. Yo no tengo inconveniente en someter eso a la mesa directiva, que somos tres personas. Yo no actúo con cálculos políticos, tengo que regirme por lo que me indica la ley y por eso me baso en el concepto jurídico.



¿Entonces va a haber debate?



Esta tarde voy a reunir la denominada comisión de la mesa, que la integramos el presidente (Macías); el primer vicepresidente, Eduardo Pulgar, del partido de ‘la U’, y Angélica Lozano, de Alianza Verde, y les voy a decir que nos pronunciemos.



¿Pero en su caso votará que no procede?



Claro, porque yo no voy a cambiar mi posición. Y cuál es mi posición: la que me indica el estudio jurídico que solicité.



¿Y qué le dice el estudio jurídico?



Que es improcedente y como tal no procede el trámite de la moción porque los hechos de los que se señala al ministro Carrasquilla ocurrieron con anterioridad a que asumiera este ministerio. La moción de censura se le aplica a un gobierno, entonces esta moción debieron hacerla en el 2007 no hoy.



¿Entonces en la tarde de este miércoles deciden si someten el tema a consideración de la plenaria?



Correcto, decidimos si sometemos la proposición de la moción a la plenaria o no. Pero mi posición sí ya está fijada, y es que no procede.



¿Y si deciden que no procede, le queda algún recurso a Robledo?



Él tiene una opción y es apelar la decisión a la plenaria, que decidirá si es procedente o no la proposición, para lo cual se necesita mayoría simple. Si la plenaria decide que sí, pues se hace el debate.

