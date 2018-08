‘Duque deja hundir los proyectos antes que dar mermelada’

Ernesto Macías, presidente del Congreso, ordenó que a partir de hoy, las transmisiones del Canal Institucional hagan tomas abiertas, para saber quién va y quién no va a trabajar. Le confesó a EL TIEMPO, además, que no va a ser fácil liderar el Congreso sin ‘mermelada’, pero respalda al presidente Iván Duque en no hacer transacciones con los congresistas.

¿Por qué dejar en evidencia a quienes asisten y a quienes se ausentan de las plenarias?

Impartí instrucciones a quienes manejan el canal del Congreso para que a partir de hoy, en la transmisión de las sesiones por televisión se hagan tomas abiertas. Que los colombianos puedan ver quiénes asisten y quiénes no. Que no solo se enfoque al congresista que intervenga. Que el país conozca la verdad, porque el ausentismo tiene muchas formas de práctica y, literalmente, muchos de los congresistas se van de las sesiones muy temprano. Esto es muy oportuno ahora que se habla de transparencia, de combatir la corrupción.

¿Mostrar el recinto casi solo no será contraproducente?

A nosotros nos pagan por asistir a las plenarias, a las comisiones, por venir a trabajar, de tal manera que podría desprestigiar más al Congreso, pero eso depende entonces del compromiso que los senadores tengamos con el país.

¿Cómo aprobar leyes sin ‘mermelada’?

Sin duda, no va a ser fácil. Desde luego, va a haber dificultades en el trámite de los proyectos, pero también es un reto para el Congreso demostrar que piensa en el país.

¿Algunos proyectos podrían hundirse?

Veo al presidente Duque –él no ha dicho nada, pero lo veo– muy decidido a que el Congreso, con toda la libertad, sin tener de por medio lo que llaman representación en el gobierno, tramite los proyectos. Es decir: lo veo decidido, inclusive, a que si algunos proyectos importantes se hunden, que se hundan preferiblemente, antes que entregar lo que algunos llaman gobernabilidad, que no es otra cosa que ‘mermelada’ para pasar o hacer aprobar proyectos.

¿Eso hará más tormentoso su trabajo?

Desde luego, mi trabajo es muy difícil. Lo he percibido desde muchos aspectos. Por ejemplo: la bancada de lo que llaman el partido Farc tiene unos senadores que no tenían idea de qué es el Congreso y no saben para qué es. Ese es uno de los puntos de inconveniencia para manejar una plenaria. Pero, también, la inconformidad de algunos congresistas tradicionales con el Gobierno porque no le dan lo que llaman participación.

¿Qué proyectos podrían hundirse?

Aspiro a que los congresistas, los senadores en nuestro caso, se concentren en la bondad, en la viabilidad y el beneficio de los proyectos y no en otra cosa. Que piensen en el país. Eso les pediría a todos los partidos.

¿Le dejaron de llover críticas por su discurso del 7 de agosto?

Esas van a seguir. Es más, ahora cada vez que digo algo lo vuelven tendencia.

¿Su discurso tuvo aceptación en algunos sectores?

Yo más que aceptación buscaba hacer lo que el presidente Duque no podía hacer ni debía hacer, que era decir en qué situación él recibía el país. Críticas me han llovido por todos lados, pero nadie ha controvertido lo que dije y hoy después de conocer el informe del Contralor sobre la situación fiscal, la situación de la deuda pública, la situación económica del país, yo creo que me quedé corto en el discurso.

¿Qué lecciones le deja la consulta anticorrupción?

Lo primero es una demostración de que el país está asqueado de la corrupción en todos los niveles y esa votación sale del corazón de los colombianos. Si a uno le preguntan: ¿Vida o no vida? ¿Paz o no paz? ¿Corrupción o no corrupción? Pues responde afirmativamente. En este caso el ciudadano del común, sin una vinculación o tendencia política, salió a rechazar la corrupción. Ahora el Congreso tiene la responsabilidad –no la obligación– de sacar adelante todos los proyectos anticorrupción que se radiquen.

¿Usted cree que el Congreso está hoy más comprometido a aprobar la agenda contra la corrupción?

Los proyectos anticorrupción del presidente Iván Duque van más allá de lo planteado en el temario de la consulta, luego hay que tramitarlos y aprobarlos con urgencia.

Si el Congreso no saca adelante estas iniciativas queda muy mal con el país. Desde luego las iniciativas tendrán sus modificaciones y se enriquecerán con el debate, pero hay un compromiso moral del Congreso para sacar adelante las iniciativas que le lleguen en materia de anticorrupción.

Usted está muy cerca de Uribe y Duque. ¿Cómo están las relaciones entre ellos?

Inmejorables. Son estilos diferentes. Desde luego que hay mensajes, por decir algo. Por ejemplo: el presidente Uribe le envió un mensaje al país muy claro con la presentación de este proyecto de aumento del salario mínimo. Pero las relaciones son excelentes.



