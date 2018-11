'Presidente no debe descartar convocatoria de constituyente': Macías

El presidente del Congreso, senador Ernesto Macías, aseguró este domingo que debido a "las presiones de las Cortes y otros intereses" algunas de las reformas más ambiciosas de la agenda legislativa del Gobierno no van a pasar. En sus palabras, "no es posible" tramitarlas.



Por eso, sugirió que el presidente Iván Duque "no debe descartar la convocatoria de una asamblea Constituyente". Así lo dijo a través de su cuenta de Twitter.

Definitivamente no es posible tramitar vía Congreso, verdaderas reformas a la Justicia, ni política, ni ajustar los acuerdos de La Habana; las presiones de las Cortes y otros intereses lo impiden. El Presidente no debe descartar la convocatoria de una asamblea Constituyente. — Ernesto Macías Tovar (@ernestomaciast) 11 de noviembre de 2018

Macías, congresista por el Centro Democrático, se refería a las reformas a la justicia y a la reforma política, así como a "ajustar los acuerdos de La Habana".



La sugerencia del senador Macías revive una discusión de la pasada campaña presidencial, en la cual el entonces candidato Duque se apartó de la idea de promover una asamblea constituyente, en consonancia con otra propuesta polémica de unir a las altas cortes en una sola, lo que requeriría un cambio profunda a la Constitución, pues tocaría la estructura del Estado como fue pensada en 1991.



En esto momento marchan en el Legislativo, con tropiezos, una reforma a la justicia que ha sido criticada por varios sectores y a la que ya se le empezaron a caer artículos, como el que buscaba reformar el Consejo Superior de la Judicatura.



Ese organismo ha negado un supuesto 'lobby' en el Congreso para evitar que los congresistas pasaran lo que proponía el proyecto. Sin embargo, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, ha dicho que insistirá en ese punto.

"Esta semana voy a hacer aproximación con todos los actores para que nos presenten la propuesta sobre lo que creen que hacerle a esa estructura de gobierno de la justicia", dijo Borrero en una entrevista con EL TIEMPO publicada este domingo.



La reforma a la justicia, después de muchos tropiezos y fuertes discusiones entre los partidos de la coalición de gobierno, culminó sus primeros dos debates en el Senado y ahora deberá pasar a la Cámara de Representantes, donde debe superar dos debates más antes del 16 de diciembre, si se pretende que continúe con vida.



No obstante, el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, de entrada ya calificó esta iniciativa como "un esperpento".



Igual suerte corre la reforma política propuesta por el Gobierno, se han aprobado puntos también polémicos como que el Congreso tenga iniciativa de intervención del 20 por ciento de inversión regional en el Presupuesto Nacional, lo que para sectores críticos fue una 'resurrección' de los auxilios parlamentarios, conocidos como "mermelada".







