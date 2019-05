Escena de 'El man es Germán' genera choque de Macias con Luis C. Vélez

El presidente del Senado, Ernesto Macías, dijo esta mañana que “la decisión del periodista Luis Carlos Vélez de ridiculizarme con lo dicho en una telenovela (El Man es Germán) es trivializar el periodismo”.

Vélez, director de La FM, publicó en las redes sociales de la emisora un turno en el que hace referencia a una escena de la mencionada telenovela, que aparentemente alude a Macías como Presidente del Senado.



En la misma, el personaje 'El tigre' habla con 'German', su papá. "No me deja trabajar desde hace años con el cuento de que tenía que estudiar. Ya terminé. Tenía que estudiar y terminar mi bachillerato”, dice el Tigre y 'Germán' le responde: “¿Y para qué le alcanza el bachillerato? ¿Para ser mínimo qué? ¿Presidente del Senado y ya? No, señor”.

Es una retaliación del director de La FM, porque no le paso al teléfono nunca FACEBOOK

TWITTER

Según Macías, la publicación de ese trino “es una retaliación del director de La FM, porque no le paso al teléfono nunca”.



El presidente del Senado le respondió a Vélez, a través de Twitter: “La animadversión o el odio del director de La FM hacia un servidor público no debe contaminar a su audiencia. ¿Periodismo?”.



Macías admite que no le incomodan los chistes que se hacen en los programas de humor sobre su formación académica. De hecho, confirmó que está a punto de salir un libro suyo que se llamará “Crónicas de un bachiller”.



Lo que el Presidente del Senado deplora es que un periodista pretenda volver noticia el comentario de un actor de telenovela.



Vélez, tras el trino de Macías, le respondió que "respetuosamente le informo que yo no soy libretista de 'Germán es el man'"



POLÍTICA