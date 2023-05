El nuevo ministro del Interior Luis Fernando Velasco lleva cerca de una semana en su cargo y ya tuvo su primer ‘choque’ con el Congreso de la República en una sesión donde se debatía sobre el Plan Nacional de Desarrollo.



Fue en la Sesión Plenaria del Senado de este 2 de mayo, donde el jefe del Ministerio del Interior hizo presencia para salvar el artículo de la Comisión de la Verdad incluido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2022–2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida) propuesto por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Ministro del Interior silbado en medio de la plenaria

En medio del acalorado debate en el Senado de la República, Luis Fernando Velasco se dirigió a los asistentes del Congreso para ‘enviar un salvavidas’ al artículo 8 del Plan Nacional de Desarrollo y pidió reabrir las votaciones.

"Yo le pido señores senadores independientemente de su visión ideológica que reabramos ese artículo y le demos la posibilidad a Colombia de conocer la verdad del conflicto, no tenemos que tenerle miedo a la verdad", indicó el ministro.



Además, indicó: “En el Plan de Desarrollo de un gobierno que quiere jugársela, porque de verdad se implementen los acuerdos que ya se firmaron y que abran los espacios a unos acuerdos mayores con otros actores. Nosotros, con respeto, trajimos la propuesta de desarrollar la Comisión de Verdad en este Plan de Desarrollo, no es un buen mensaje que una Comisión de la Verdad que ha funcionado, que necesita unos tiempos adicionales para entregarle toda la verdad a Colombia, este Congreso le quite esa posibilidad”.

Sesión en el Congreso del Plan de Desarrollo. Foto: Senado

Sin embargo, la intervención no cayó bien en una parte importante del Congreso que decidió chiflar a Luis Fernando Velasco al finalizar su reflexión. En las imágenes que se hicieron virales a través de las redes sociales, se evidenció el momento en el cual el ministro se baja en medio de la silbatina general.

Votación del artículo 8 del Plan Nacional de Desarrollo

La sesión del Senado votó de forma negativa la propuesta realizada por el Gobierno Nacional donde hace énfasis en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, basadas en el ‘Informe Final para el Esclarecimiento de la Verdad’.



Discusión sobre el artículo 8 del PND. Foto: @alfonsoprada

“Las entidades del orden nacional sobre las cuales recaigan recomendaciones del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad las acogerán de forma progresiva según su viabilidad, competencias y capacidades. El Departamento Administrativo para la Presidencia de la República definirá los lineamientos, roles y responsabilidades de las entidades competentes. El Departamento Nacional de Planeación brindará apoyo técnico para la definición de los lineamientos y adecuará el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto - SIIPO-, como herramienta para el seguimiento de recomendaciones”, explica el artículo 8 del PND.



Aunque la votación fue negativa en el Senado y la senadora María Fernanda Cabal pidió eliminar este artículo del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional confía que este punto se puede salvar en la votación de la Cámara de Representantes.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

