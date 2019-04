'Me duele la captura de la exjefe de la Uspec'

“Tengo un buen concepto de ella, pero hace varios meses que no la veo. Me enteré que la capturaron, algo que me duele porque la conozco, pero tengo la confianza de que podrá responder todas las preguntas que tenga la justicia”.



Así reaccionó hace pocos minutos el senador liberal, Luis Fernando Velasco, a la captura de María Cristina Palau, exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), por supuestos hechos de corrupción durante su administración.

Velasco le dijo a EL TIEMPO que la conoció como copartidaria, en el Partido Liberal, "porque fue candidata al Senado”. Sin embargo, dijo que no la reconoce como cuota, a pesar de que testigos de las autoridades aseguran que era su ficha.

En efecto, tal como lo reveló este diario, en septiembre pasado, Jorge Iván Henao Ordóñez, 'gerente en la sombra' de Fonade, aseguró que ella se presentaba como emisaria del senador y que por eso habían cocinado un millonario convenio entre la Uspec y Fonade por más de 420.000 millones de pesos para la construcción de cárceles, entre otras funciones.



“Tengo entendido que ese convenio, entre dos entidades del Estado, no se ejecutó y, por lo tanto, no se gastó un centavo. Es lo único que sé”, le dijo Velasco a EL TIEMPO.

Y agregó que Palau no fue cuota suya en ningún cargo: "Ya ante la opinión eso ha sido aclarado y nunca la entendí como una supuesta cuota mía”.



Según la Fiscalía, Palau es investigada por presuntas irregularidades en los contratos de construcción de cárceles en Cómbita (Boyacá) y Pereira (Risaralda).



Entre otras evidencias, en su contra rezaba un correo, que llegó al Ministerio de Justicia, en el que un contratista aseguraba que la entonces funcionaria le había pedido 3.000 millones de pesos para adjudicarle un contrato.



"Todo se hizo con apego a la ley. Voy a colaborar con la justicia", le dijo Palau a este diario cuando se le cuestionó por las declaraciones del testigo Henao y por una supuesta pérdida para la Uspec por los rendimientos del dinero que le trasladó a Fonade.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET