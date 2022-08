Como pocas veces, Luis Carlos Erira Tupaz, un indígena del resguardo de los pastos, está compitiendo por un cupo en el Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual sería elegido mañana por el Congreso en pleno.



La aspiración de Erira Tupaz es apoyada por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico). Se trata de un abogado de la Universidad Nacional, especialista en derecho administrativo y derecho policivo, oriundo del departamento de Nariño.



(En contexto: Estos son los 25 postulados para magistrados del Consejo Nacional Electoral)

El candidato al CNE ha sido asesor del Concejo de Bogotá, de la Personería de Bogotá y del Ministerio del Trabajo. También se ha desempeñado como jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría Distrital y fue miembro del equipo de trabajo de un magistrado del tribunal electoral.



El indígena apoya su aspiración en hechos como haber pasado gran parte de su ejercicio profesional en el servicio público y en las dificultades que parecen afrontar algunos movimientos minoritarios para tener representación en cuerpos como el Consejo Electoral.



(También: 65 congresistas impulsan una autorreforma del Congreso: ¿tendrán éxito?)



“Los conocimientos adquiridos en el ámbito electoral, desde la perspectiva de la organización y el funcionamiento de un partido político, del funcionamiento interno del Consejo Nacional Electoral y mi experiencia como candidato independiente, constituyen un plus que me permite identificar las dificultades de los partidos alternativos y aportar las soluciones pertinentes”, dice Erira Tupaz.



Por el momento, el indígena no figura entre los favoritos de los partidos para integrar el CNE, pero en la elección de mañana cualquier cosa podría pasar.



(Siga leyendo: ‘Aplanadora’ en el Congreso le dio la Contraloría a Carlos Hernán Rodríguez)

REDACCIÓN POLÍTICA