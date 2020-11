Luigi Echeverri ‘no representa al Gobierno’: Hassan Nassar

A pesar de no tener ningún cargo en el Gobierno Nacional y tratar de manejar un bajo perfil, Luis Guillermo Echeverri, conocido como Luigi Echeverri, quien fuera el gerente de la campaña del presidente Iván Duque, ha estado en el ojo de la opinión pública durante las últimas semanas.

Es un hombre de pocos amigos. Más bien dedicado a su familia. En fuentes de Palacio se dice que es un hombre que le habla al oído al Presidente. Que el mandatario lo consulta con alguna frecuencia. Que es influyente.



De allí que cualquier salida suya a la opinión pública genera de inmediato movimiento mediático. Por ejemplo, hace algunas semanas fue mencionado en unos audios en los que María Claudia Daza, exasesora del expresidente Álvaro Uribe, habla de las diferencias en el manejo que se le daba a la campaña de Duque.



Igualmente, en septiembre de este año, un juez de la República le ordenó retractarse de las afirmaciones hechas contra el senador Iván Cepeda en una carta dirigida al periódico El País de España.



En ese documento, que Echeverri envió a principios de septiembre, expresaba su rechazo a una entrevista que el diario español obligó con el senador Iván Cepeda, a propósito de sus tensiones con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.



“Señor director, no encuentro la explicación para permitirle a Iván Cepeda, maestro del engaño, fabricante del testimonio falso, inquisidor moderno, el líder de la guerrilla parlamentaria, amplificar como verdadera la falacia de la cual él mismo es autor intelectual, material y verdugo de la integridad humana y democrática de uno de los líderes políticos más importantes que tiene el mundo y la democracia contemporánea”, decía la misiva enviada a Javier Moreno, director del diario El País.



Precisamente por estas salidas que ha tenido el exgerente de campaña de Duque, la oposición le pidió al Gobierno Nacional, en cuestionario enviado para un debate de control político, explicar la relación de Echeverri con el Ejecutivo.



En respuesta a ese cuestionario, conocida por EL TIEMPO, el alto consejero para las Comunicaciones, Hassan Nassar, aclaró que “el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República no tiene ningún vínculo con el señor Luis Guillermo Echeverry (sic)”.



Nassar agrega en el documento que “las actuaciones del señor Luis Guillermo Echeverry no representan ninguna posición del Gobierno Nacional de Colombia (sic)”.



Luigi asegura que fue su propia decisión no formar parte del gobierno de su amigo el Presidente. Hubiera podido ser ministro si hubiera querido. O acceder a cualquier otro tipo de cargo, porque tiene toda la confianza del Presidente.



El documento fue enviado al Congreso para un debate de control político convocado por representantes de oposición: Katherine Miranda, Mauricio Toro, Juanita Goebertus, Wilmer Lea, entre otros.



