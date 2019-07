Los tres retos que tiene el Congreso en su segundo año

El Congreso comenzó ayer su segundo año de sesiones ordinarias, en el cual tiene el reto de reivindicarse ante la opinión pública por su escaso apoyo a las normas anticorrupción y entregarle al país una respuesta sobre temas tan espinosos como la doble instancia retroactiva o la cadena perpetua para los violadores de niños, entre muchos otros pendientes.

El gran escollo que tendrá el Legislativo en los próximos meses serán las elecciones locales, en las cuales la mayoría de ellos han centrado su atención. No se debe olvidar que se trata de la conquista del poder local, algo que impacta directamente sobre sus propias elecciones al Congreso.



El trabajo del Legislativo en su primer año de sesiones, entre el 20 de julio de 2018 y el 20 de junio de 2019, no fue lo que esperaban algunos sectores de la opinión pública.



En la actividad congresional pesó mucho el nuevo estilo de gobernar del presidente Iván Duque, en el cual no hay participación de los partidos políticos –a nivel institucional– en el equipo de gobierno, y la aprobación de las iniciativas legislativas depende más de la deliberación libre de los congresistas que de las cuotas burocráticas para las colectividades.



Este hecho hizo que, en muchos casos, la agenda de proyectos oficiales no tuviera el empuje que se veía en otros gobiernos y que varias de esas iniciativas –como la ley de financiamiento, para no ir muy lejos– salieran del Capitolio con varias modificaciones a lo propuesto originalmente.

Ante este panorama, los partidos políticos llegan al arranque del segundo año legislativo con una baja expectativa sobre lo que pueda suceder en su relación con el Congreso.



Varios congresistas le dijeron a este diario que no se ven razones para que el esquema cambie y que, por lo tanto, su dedicación principal en los próximos meses será la campaña local y regional.

Deuda pendiente

El primer tema pendiente, con la opinión pública, es el avance de las normas anticorrupción, las cuales han tenido un lánguido avance en el Congreso.



En septiembre del año pasado, cuando fueron radicadas, la ilusión estaba al tope, ya que por primera vez, el Congreso iba a aprobar un paquete de normas que comenzarían a salvar al país de las garras de los corruptos.



Pero al término del primer año legislativo, el pasado 20 de junio, algunos de esos proyectos se habían hundido y otros habían avanzado a paso de tortuga, en un hecho que le mandó a la sociedad el mensaje de que el Congreso no quería tramitar tales normas.



Y el remate no pudo ser peor: el hundimiento del proyecto según el cual los corruptos iban a pagar sus penas en la comodidad de sus residencias, en medio de una confusión en la que Senado y Cámara se culparon entre sí.



Un mes después, el mismo proyecto de ley que se hundió en esas circunstancias y que impulsa la Fiscalía regresará al Congreso.

Doble instancia

El otro asunto que promete tomarse el debate parlamentario es el proyecto que habilitaría la doble instancia retroactiva para congresistas y otros servidores públicos.



Hasta hace unos meses, estos aforados no tenían sino una instancia para su juzgamiento.



Eso cambió en enero de 2018 con la entrada en vigencia de la reforma constitucional que creó la posibilidad de que las condenas contra ellos sean apeladas.



La idea de la iniciativa que se quiere tramitar este año es que los aforados que no tuvieron sino una instancia para su juzgamiento puedan pedir la revisión de sus condenas.



La circunstancia con ese proyecto es que varios sectores han dicho que se trata de una norma para beneficiar a una sola persona: el exministro de Agricultura del expresidente Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias.



El Centro Democrático destacó ayer que su proyecto propone “una reforma” según la cual quienes fueron condenados por la Corte Suprema “entre 1991 y 2018 pueden tener una segunda opinión judicial”.



En ese sentido plantean crear una sala temporal en la Corte Suprema “que se encargará de estudiar los casos de aproximadamente 230 colombianos que fueron condenados, pero que no tuvieron la oportunidad de que un juez revisara nuevamente su proceso”.



Esto promete un duro debate en el Capitolio, ya que varios sectores de oposición han anunciado su rechazo a la iniciativa.



Sin embargo, hay un hecho que podría inclinar la balanza a la hora de la votación y es que no se sabe muy bien qué congresistas vean con buenos ojos que se revisen las condenas para algunos de sus amigos políticos, lo que haría que la iniciativa alcance las mayorías en el Capitolio y sea aprobada.

Cadena perpetua

El tercer tema que se tomará el año legislativo que comenzó ayer es la imposición de la cadena perpetua para los violadores de niños, un proyecto que cuenta con el respaldo de la ciudadanía en su conjunto, pero tiene matices jurídicos que hacen que su viabilidad no esté del todo clara en el Capitolio.



La idea es reformar el artículo 34 de la Constitución para sancionar con pena perpetua a quienes abusen sexualmente de los menores. Sin embargo, un concepto negativo que ya dio el Consejo de Política Criminal podría echar por la borda esta iniciativa.



Ante esto, Duque ha manifestado que su plan B sería escuchar a la sociedad, para lo cual hay dos herramientas de las que podría echar mano: un referendo o una consulta popular.



Así las cosas, el Congreso tendrá un año legislativo con bastantes retos, el principal de los cuales es responder a las preocupaciones de la ciudadanía que lo eligió y, en muchos casos, no siente estar siendo atendida al respecto.



POLÍTICA