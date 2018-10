Los tiempos comenzaron a apretarse para la reforma de la justicia

La Comisión Primera del Senado agotó este miércoles la discusión sobre el proyecto de acto legislativo que reforma la justicia y lo dejó listo para ser votado el próximo martes.

La iniciativa reúne tres proyectos de enmienda constitucional presentados por el Gobierno, Cambio Radical y el Centro Democrático.



Entre sus temas principales está la creación de un tribunal de aforados que conocería los procesos contra algunos altos servidores del Estado luego del juicio político en el Congreso; la creación de un nuevo modelo para la administración de la Rama, y la descongestión judicial mediante la labor de abogados autorizados para ello, entre otras propuestas.



Luego del debate de este miércoles, algunos senadores salieron a cuestionar varios puntos del proyecto, el cual, según ellos, no resuelve los problemas del ciudadano de a pie frente a este servicio.



El senador por el Partido Conservador Eduardo Enríquez Maya, presidente de la Comisión Primera del Senado, fue tajante en que la iniciativa excluye a la ciudadanía y solamente habla de reformar las altas cortes, los organismos de control y eliminar las contralorías distritales, municipales y departamentales.



“En lo absoluto”, fue la respuesta de Enríquez Maya al ser indagado si el proyecto beneficiaba al ciudadano de a pie. “Uno tiene que ser muy sincero, porque no se habla de las normas para, por ejemplo, descongestionar la justicia, acercarla al ciudadano a la justicia. En eso hay profundos vacíos”, dijo.



El senador y excandidato presidencial de izquierda Gustavo Petro afirmó que la reforma de justicia “es muy enclenque” y que están “tratando de recuperarla” y “mejorarla”, sobre todo en lo que tiene que ver con el presupuesto de la Rama.



El Gobierno, no obstante, tiene otra visión. La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, dijo que, pese a estas críticas, el panorama “es alentador”.



“Creo que hay unos puntos en común y otros en los que hay disenso. El debate se inició y soy optimista. Creo que esta reforma de la justicia va a ser aprobada la semana entrante”, afirmó Borrero.



La funcionaria aseguró que decir que el proyecto no beneficia al ciudadano de a pie “es una falacia para evitar la reforma” y explicó que modificar la Rama es un “proceso” que contempla, no solamente este acto legislativo, sino que después “viene un paquete legislativo” y “medidas administrativas y presupuestales” para complementar este esfuerzo.

Los tiempos

Al margen de las críticas de algunos senadores, la reforma de la justicia tiene otro problema y es la apertura de tiempos para ser aprobada.



Como se trata de un acto legislativo, se requiere de ocho votaciones en dos vueltas, la primera de las cuales debe superarse antes del próximo 16 de diciembre. Los cuatro debates restantes deberán surtirse entre el 16 de marzo y el 20 de junio del próximo año.



Si se vota el próximo martes en la Comisión Primera del Senado, en el primero de ocho debates, el proyecto estaría llegando a finales de la siguiente semana a la plenaria de la corporación para su segundo debate.



Mientras se elabora la ponencia y se anuncia en la plenaria, la discusión y votación se comenzaría hacia el miércoles 31 de octubre. Dado el numeroso nivel de intervenciones y los impedimentos que presenten los senadores para participar en ese trámite, todo indicaría que la votación en el pleno del Senado terminaría siendo hacia el martes 6 de noviembre.

Una vez se vote, deben pasar 15 días para que pase a la Cámara de Representantes, es decir que allí llegaría en la penúltima semana de noviembre.



En la Comisión Primera de la Cámara, donde debe surtir el tercer debate, se tendría que redactar la ponencia y anunciar el proyecto, que terminaría votándose, probablemente, entre el 27 y el 28 de noviembre.



Y finalmente deben pasar 8 días para que llegue el pleno de la Cámara de Representantes, donde estaría arribando en la primera semana de diciembre para ser votada hacia el 11, 12 o 13 de diciembre y las sesiones ordinarias terminan el domingo 16.



En este caso, por tratarse de una reforma a la Constitución, su trámite no puede hacerse en sesiones extras.



Así las cosas, los congresistas tendrán que ponerle el acelerador al trámite de la reforma de la justicia, uno de los anhelos más grandes de los ciudadanos para tener una mejor Rama Judicial.



