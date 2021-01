Vocera conservatismo dice que apoyarán 'verdadera reforma tributaria'

Postular un candidato propio a la Presidencia para 2022 y sacar adelante en el Congreso temas como la cadena perpetua para el feminicio son los principales retos que tiene el Partido Conservador para este año.



Así lo cree la senadora de esa colectividad Esperanza Andrade, quien oficiará como vocera del partido en el Senado en un periodo en el cual se vienen varias definiciones en temas como la campaña presidencial y la reactivación económica del país.



Para Andrade, quien habló con EL TIEMPO, sí se requiere una verdadera reforma tributaria que analice a fondo exenciones y gastos para no perjudicar a los más vulnerables.

¿Cómo pinta el panorama para el Partido Conservador este año?



Lleno de desafíos que nos emocionan y nos comprometen, el principal, trabajar duramente para que nuestro país supere la crisis de la pandemia y seguir trabajando en la reactivación económica. Venimos de un trabajo muy fructífero con el Gobierno Nacional en el cual varias de nuestras iniciativas fueron acogidas. Seguiremos avanzando para abrir más oportunidades a las mujeres y a los jóvenes, especialmente en temas como el medio ambiente y el bienestar animal.



¿Qué propuestas tienen los conservadores para la reactivación económica tras la pandemia?



Los temas económicos han estado siempre en el centro de nuestra agenda, como fue liderar el otorgamiento de créditos a pequeños y medianos empresarios, proponer el subsidio a las nóminas y el constante llamado para que las entidades bancarias cumplieran sus obligaciones de apoyar financieramente al comercio formal y así poder mantener los empleos. Apostaremos por la formalización, que beneficia tanto a trabajadores como a independientes. Si el confinamiento se extiende, hay que apoyar mucho más a la población más vulnerable. Así mismo, es fundamental la generación de empleo, especialmente en los jóvenes y las mujeres. Esto nos ayudará a combatir el elevado índice de pobreza.



¿Cree que el Gobierno Nacional debe avanzar en una reforma tributaria en este 2021?



Estamos convencidos que sí se necesita una verdadera reforma tributaria, llamándola por su nombre y teniendo en cuenta que se necesita revisar el gasto y las exenciones, para que no termine siendo aplastante para la clase media -trabajadores y emprendedores-. Hay que seguir buscando la reactivación económica, sin desmedro para los más necesitados. La reforma no puede ser tan ambiciosa, para recuperar los dos puntos del PIB que se han perdido, porque hay que proteger a la población más vulnerable y no obstaculizar la reactivación económica que urge el mundo y por ende en nuestro país.

La reactivación económico será uno de los principales desafíos en este 2021. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

¿Cuáles son los temas pendientes del conservatismo en el Congreso?



Además de la emergencia sanitaria, la reactivación económica y las grandes reformas que esperan los colombianos en salud, pensiones y justicia, como conservadores tenemos una agenda ambiciosa en la protección a la vida desde la concepción. También a la mujer y la familia, prisión perpetua para feminicidas, modificación al régimen actual del reconocimiento de hijos extramatrimoniales y el castigo a la violencia política contra la mujer. También trabajaremos para derrotar la corrupción y daremos un respaldo amplio al campo y al turismo.



¿El Partido Conservador debe tener candidato propio a la Presidencia en 2022?



En el conservatismo hay mucho talento y nuestro partido debe tener vocación de poder. Son varios los dirigentes que tienen el perfil y los méritos suficientes para ocupar esta máxima dignidad. El partido debe ir con candidato propio, pero candidatura única no significa candidatura solitaria. Hay coincidencias en un amplio sector nacional. Compartimos valores del emprendimiento y del trabajo; de defensa de la mujer y de la familia; de combatir la corrupción y el crimen organizado y el narcotráfico.

¿Cree que las coaliciones serán vitales para elegir Presidente el próximo año?



Sí, lo son. En la política actual hay partidos y sectores amplios de opinión que convergen en idea comunes. Estamos listos para tener candidato propio y participar en coaliciones que representen nuestro ideario y acojan nuestras propuestas. Hemos sido disciplinados y comprometidos en las coaliciones y lo seguiremos siendo.

