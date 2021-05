Los retos del Congreso en los últimos 20 días de sesiones

Desde este martes comenzarán los últimos veinte días de sesiones ordinarias del Congreso, en las cuales hay algunos temas pendientes y una gran expectativa sobre si el Gobierno Nacional presentará la nueva reforma tributaria y cuándo.



De acuerdo con las normas, el próximo 20 de junio debe concluir el tercer año de trabajo legislativo. Solamente restaría un periodo igual que comenzaría el próximo 20 de julio e iría hasta la misma fecha del 2022, cuando se posesionará el Congreso elegido en marzo del año entrante.



La expectativa mayor está centrada en la presentación de un nuevo proyecto de ley de reforma tributaria, el cual está en proceso de conciliación entre diferentes sectores económicos, políticos y ciudadanos y cuya fecha de radicación, hasta ahora, no está del todo clara.



Los tiempos para el trámite de la iniciativa serán claves ya que la idea, en algunos sectores del Gobierno y de los partidos de la coalición, es que se discuta y apruebe lo más pronto posible para que el tema no sea parte de la campaña electoral que está empezando y tras la cual se elegirán nuevo Congreso y nuevo Presidente de la República, en 2022.



Por ello, no se descarta que sea presentada en los próximos días y para lograr su pronta aprobación se cite a sesiones extras al Congreso después del 20 de junio.

Dos proyectos clave

En estos veinte días de sesiones ordinarias hay otros dos temas que están en la agenda y que revisten trascendencia. El primero, el último debate a la ley que reforma algunos aspectos de la administración de justicia como, por ejemplo, la reorganización de la Judicatura y una transformación digital de esta rama. Este debate está pendiente en la plenaria del Senado.



Y el otro proyecto de ley clave será el que reglamenta la cadena perpetua para violadores de niños, el cual tiene mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional y está a la espera de sus debates finales en las plenarias de Senado y Cámara.



En cuanto al control político, hay algunos debates en fila relacionados con las actuaciones del Ejecutivo en medio del paro y las supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de algunos integrantes de la Fuerza Pública. Este martes, por ejemplo, está programado uno de ellos en la plenaria del Senado.

Propuestas para el paro

Y un tema adicional es el Congreso en medio de las manifestaciones sociales. Eso también será clave en los días por venir. Este fin de semana, un grupo de congresistas de diferentes partidos políticos le enviaron una carta al presidente del Senado, Arturo Char, al respecto.



Los legisladores exhortan a Char “a convocar voceros de todas las fuerzas políticas con asiento en el senado para en un acto de sensatez y amor por nuestra tierra y gente, intentemos construir una propuesta que nos lleve a proponer una tregua y se logre frenar este espiral de violencia”.

En las últimas semanas varios senadores y representantes que están en las comisiones de paz del Congreso han recorrido diferentes ciudades y han conversado con varios sectores tratando de conocer de primera mano la situación social y poder plantear soluciones al tema.



Aunque para varios observadores el protagonismo del Congreso actualmente no parece ser el mismo de otras épocas, lo cierto es que los legisladores son clave en coyunturas como la que vive hoy día el país.

