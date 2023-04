Hoy comienza la discusión entre ponentes del proyecto de ley de sometimiento a la justicia de grupos criminales, eje de la política de ‘paz total’ del gobierno Petro. El texto llega con reparos de los partidos de oposición, del fiscal general, Francisco Barbosa, y de la Procuradora, Margarita Cabello.

“La ley de sometimiento tiene muchas cosas inconvenientes. Lo más grave es que, vista en el conjunto con la ley de ‘paz total’ y el proyecto de humanización de la acción penal, se está planeando liberar a toda la delincuencia con un pretexto u otro”, expresó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.



Los cuestionamientos también vinieron del senador David Luna, de Cambio Radical: “El proyecto de sometimiento a la justicia busca darles estatus político a los narcotraficantes para que sus crímenes queden impunes y puedan disfrutar sus fortunas”.

Algunos argumentos de los partidos de oposición se fundamentan en las tesis compartidas por Barbosa y Cabello.



Este miércoles, en el Foro de EL TIEMPO sobre la iniciativa de sometimiento, la cabeza del ente acusador retomó sus dudas. El Fiscal reiteró su argumento de que se estarían confundiendo elementos de justicia transicional con la justicia penal.

​

Y Cabello advirtió que eran necesarios los ajustes para no abrirle la puerta a la Corte Penal Internacional. Ante los reparos, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, comentó que se harán ajustes en la ponencia, teniendo en cuenta lo dicho por Barbosa: “Restar detalle procedimental —que el proyecto no establezca la dependencia de la Fiscalía que asuma la investigación— y precisar algo más el alcance del principio de oportunidad por concierto para delinquir”.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA