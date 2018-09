Los políticos que más han tenido que retractarse de sus afirmaciones

César Melgarejo. El Tiempo.

En junio de 2016, el senador Álvaro Uribe tuvo que hacer efectiva una de sus primeras retractaciones. En una discusión con Hollman Morris, por ese entonces director de Canal Capital, el expresidente dijo que se había hecho apología al terrorismo. Tras una orden de la Corte Suprema, Uribe rectificó y dijo: "Hollman Morris me ha manifestado el día de hoy que no hace parte, ni ha hecho apología del terrorismo. Se lo creo y si lo he dicho, lo rectifico".