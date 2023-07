El nuevo presidente del Congreso, el senador de la Alianza Verde Iván Name, ha dicho que le dará al gobierno del presidente Gustavo Petro todas las garantías para que se tramiten las reformas sociales, pero que también lo hará con las iniciativas propias del Legislativo.



En entrevista con EL TIEMPO, el senador aseguró que espera reunirse con el jefe de Estado la semana que se inicia, dijo que no se puede pretender que las reformas sean aprobadas tal y como fueron radicadas y que las convocatorias a las calles, tanto del Gobierno como de otros sectores, son innecesarias.



¿Cuándo espera reunirse con el presidente Gustavo Petro?



Solicitaré el lunes una audiencia con el señor Presidente para presentarle el saludo como mandatario de los colombianos y para ofrecerle todas las garantías a sus iniciativas y de su gobierno, para reiterarle aprecio y respeto y el deseo de que tengamos un entendimiento fluido, respetuoso y digno entre todas las ramas del Poder Público.



Iván Name, presidente del Congreso. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Qué opina de las reformas?



Me parece que las reformas siempre las necesita una sociedad para ir ajustando sus instituciones. Lo que no se puede pretender es que tal y como entren, salgan. Las reformas siempre son analizadas, discutidas y acordadas. Y si no, nunca salen. Por eso, el Congreso tiene toda la disposición para poder estudiar y analizar las propuestas que hace el Gobierno, las propuestas que hacen los miembros del Parlamento y las propuestas que se derivan de los componentes de la sociedad que quieren llegar con su voz a, precisamente, ajustar las normas.

Usted ha insistido en que no solo hay que darle prioridad al trámite de las reformas del Gobierno, también a las de origen legislativo. ¿Cómo lograr eso en un año de elecciones?



Las elecciones regionales no van a interferir o a impedir el trabajo del Congreso. Lo que, por su puesto, es un hecho es que estamos en los últimos 90 días hacia ellas y por eso tenemos que programar con disciplina, pero con comprensión, estas sesiones para el trámite normal de las leyes para que se estudien a profundidad y con el detenimiento que ellas exigen.



Usted pidió que no se convoque a manifestaciones. ¿No le parece que son un ejercicio legítimo dentro de la democracia? ¿Cree que es una manera de presionar a las cortes y al Congreso?



Sí, creo que es una manera inconveniente de tramitar las leyes presionando en las calles para su aprobación o para su rechazo. Y es que no es solamente el Gobierno quien las ha convocado, han sido convocadas también por otros sectores que tienen el legítimo derecho a pronunciarse, pero no podemos volver las calles en un escenario peligroso de la confrontación. Por el contrario, debemos hacer el trámite de las reformas en los recintos institucionales de la democracia. Allí es donde deben debatirse.

¿Cuál es su llamado?



Hago un llamamiento a que no tengamos los desfiles que vienen desde hace tiempo, no solamente ahora en pro o en contra de las leyes, sin que eso limite la manifestación popular en las plazas. Yo prefiero llamar a las gentes a las plazas cuando haya fervor, cuando se quiera, de alguna manera, manifestar el entusiasmo por una u otra cosa, a que convoquemos a las calles bloqueadas, que es donde han empezado las guerras civiles.



¿Habrá rencores en la Alianza Verde por su triunfo?



Quiero decirle, enfáticamente, en la Alianza Verde también celebraron muchos sectores mi elección. La Alianza Verde no es solo la expresión de uno, sino la expresión de muchos matices que constituimos un amalgama de ideas, de entusiasmos y de sueños democráticos dentro de mi partido. Y estoy seguro de que hubo también celebraciones por los resultados que tuvimos el 20 de julio.

Se dice que el expresidente Duque movió su candidatura...



Durante cuatro años, como lo hice con Santos y como lo quiero hacer con Petro, no he hecho sino ayudar desde el Congreso a sacar las más convenientes reformas. No puedo evitar que el expresidente Duque pueda tener alguna simpatía conmigo porque, además, debe tenerla, porque ayudamos en el Congreso a su gobierno, como queremos ayudar a este y a los que vengan. Así que eso no me quita ninguna transparencia ni me quita ninguna calidad. Sino, por el contrario, me parece un reconocimiento de aprecio personal de él hacia mí.

Usted se define como un senador estándar. ¿Cuál será el estilo Name en la presidencia del Congreso?



El estilo Name ha sido ejercido por tres generaciones en el Parlamento, con el honor que esto significa, y porque sé que esto no lo pueden decir tantos, como quisiéramos. Para mí, es motivo de orgullo. Hemos sido siempre caracterizados por armonizar, por construir, no por destruir. Tenemos un liderazgo con el afecto que ejercemos la política y con el perdón como un instrumento que ejercemos para que nos comprendan y para poder comprender. Eso nos constituye en un estilo que permite dar garantías a todos. Nosotros no ejercemos un liderazgo destruyendo para enaltecernos, sino un liderazgo para comprender y ser comprendidos. Todos los sectores, estoy seguro, sienten garantías.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA