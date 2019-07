'Los líderes sociales no están solos, los defendemos': Roy Barreras

El movimiento Defendamos la Paz, compuesto por algunos miembros de los partidos políticos de oposición e independientes, convocó a una movilización este 26 de julio en defensa de los líderes sociales y excombatientes.

Roy Barreras, senador del partido de 'la U' hizo nuevamente un llamado a los ciudadanos y líderes de diferentes sectores para que se sumen a esta iniciativa. Aseguró su colectividad participará en la convocatoria.



"Nosotros transmitiremos tres mensajes claros: a los líderes sociales, que no están solos, los acompañamos y los defendemos; a los asesinos de los líderes sociales, que no se vale matar, que la vida es sagrada, que serán perseguidos y castigados. Y nos referimos a los que mandan a matar, no sólo a quienes oprimen el gatillo; y a los agentes del estado, un mensaje, si usted es alcalde, es gobernador, miembro de la Fuerza Pública, su deber es proteger la vida de los líderes sociales". expresó el senador.

Además, hizo énfasis en el mensaje al Gobierno y pidió "cero complicidad con las organizaciones criminales que rebotan para acallar las voces independientes y libres que piden respeto por sus derechos".



Barreras aseguró que "lo que ha ocurrido en otras épocas en Colombia no puede volver a ocurrir" y, por eso, hace el llamado a la ciudadanía para movilizarse en torno a la protección de los líderes.



