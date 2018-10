Los hombres tendrían que aportar la prueba para negar su paternidad

En la actualidad, la prueba de que un hombre es el padre de una criatura corre por cuenta de la madre.



Regularmente es ella quien va a la notaría y registra a su hijo, pero él también debe asistir y aceptar la paternidad del menor.

Esta situación es crítica, sobre todo, en los casos de las madres solteras cuyos compañeros se rehúsan a admitir la paternidad por las implicaciones en materia económica.



Son las madres las que tienen que recurrir a los exámenes de ADN como pruebas de los procesos judiciales y quienes tienen que ponerse al frente de los pleitos.



Mientras el padre no asuma la responsabilidad desde lo jurídico (en la notaría), de hecho, la madre tiene que responder por todo cuanto implica la llegada del nuevo ser.

Este fenómeno de madres que se quedan solas respondiendo por sus hijos el resto de sus vidas es masivo. Generalizado.



Esa situación es la que pretende modificar un proyecto de ley presentado por el Partido Conservador al Congreso.

Este proyecto apenas inicia su tránsito, pero de ser aprobado, el solo testimonio de la madre acerca de quién es el padre vinculará a este desde lo jurídico con todas sus obligaciones.



Si el padre considera que la madre miente y el menor registrado no es su hijo, tendría que probarlo, para lo cual dispondría de un plazo de 30 días.



El primero de los cuatro debates de este proyecto será este martes en la Comisión Primera del Senado, y hay un ambiente que podría verse como favorable.



Sobre todo va a contar con los votos a favor de la mayoría de las mujeres congresistas que sienten muy de cerca la situación de miles de sus compañeras que padecen esta situación.



“Me alegra mucho este proyecto porque hay muchas mujeres a las que dejan cuando están embarazadas, y luego los hombres no reconocen la paternidad del menor. Me parece muy bueno y estoy segura de que ayudará muchísimo a hacer justicia”, dijo al respecto la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático. Este proyecto parece que contará con el respaldo de muchos sectores que habitualmente no coinciden tan fácil frente a otras iniciativas. Lo apoyarán congresistas de derecha y de izquierda.

La senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, ya confirmó su voto a favor de la iniciativa. “Así funciona en Brasil. Me encanta saber que el proyecto está allí y lo voy a apoyar. Yo lo apoyo porque, efectivamente, es una causal de discriminación a los niños sin padres; este es un país huérfano, pues en Colombia se estima que el 30 por ciento de los niños no conocen al papá”, dijo la senadora Lozano.



En la Cámara también se observa buen ambiente. La representante María José Pizarro, de la lista de Los Decentes, anticipó asimismo su voto a favor.



“En la medida de lo posible, se tiene que llegar a un consenso para que ambos padres se hagan cargo del niño, pero si definitivamente esto no es posible, es oportuno que sean los hombres quienes lleven la carga procesal”, dijo la representante.



