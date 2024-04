Los errores del gobierno que tienen a la reforma de la salud ad portas de su archivo

Más de un año ha sido el tiempo que ha gastado la reforma de la salud en su trámite en el Congreso. Fue radicada a principios de febrero de 2023 y, 14 meses después, no ha llegado a completar su tercer debate. Es más, de llegar a darse la discusión, es muy probable que se archive según el equilibrio de fuerzas que actualmente hay en la comisión Séptima de Senado.

Sería un duro revés para el gobierno de Gustavo Petro si la iniciativa se archiva. Llevar la reforma hasta el Senado tuvo un altísimo costo político, por lo que su hundimiento implicaría que el gran esfuerzo del Ejecutivo durante un año y medio no tuvo el efecto esperado, que era una modificación de todo el sistema de salud.

Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto:Presidencia Compartir

Entre las muchas crisis que ha asumido el gobierno de Gustavo Petro en este año y medio de mandato, esta sería una de las peores. Sin embargo, era una situación que se venía venir desde el primer debate del proyecto. El Ejecutivo dejó ver desde el comienzo una seguidilla de errores que hoy tienen al proyecto a una sola votación de archivarse.

Falta de consensos

Expertos e incluso el propio ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, identifican la falta de consensos como el gran error del gobierno de Gustavo Petro en la reforma de la salud. Hubo espacios para conversar, pero esto nunca se tradujo en grandes acuerdos que dejaran al Ejecutivo y a las otras partes tranquilas.

“El principal error fue no haber negociado con los otros sectores la visión del sistema de salud. Trataron de pasar una reforma sin los otros partidos”, apuntó el profesor Juan Federico Pino, académico de Flacso Ecuador. Este señaló que el texto sobrevivió al debate en Cámara pues en esta corporación había una mayor facilidad transaccional, pero en Senado se enfrentó a una mayor disciplina partidista.

Sin embargo, la falta de diálogo no es algo que solo se evidenció en el Senado, fue algo que se dio desde el principio del trámite. Hace más de un año, en enero, se venía especulando si el Gobierno iba o no a radicar una reforma de la salud. No se conocía ni siquiera un borrador.

El ministro de Salud, izquierda, mientras 9 senadores estaban reunidos. Foto:Cortesía Compartir

No obstante, desde ese momento había polémica por cuenta del posible enfoque del texto. Las declaraciones de la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, generaban amplio debate y nerviosismo en ciertos sectores. Se le pedía al Ejecutivo que presentara un documento previo con el que se pudiese dar las primeras discusiones.

No fue así. La propuesta solo se conoció con la radicación oficial del proyecto, que se hizo en la segunda semana de febrero. Hubo controversia ante el alcance del articulado, pues implicaba un cambio de fondo en el sistema. Los entonces partidos de gobierno, Liberal, Conservador y ‘la U’, tuvieron varios encuentros con el presidente Gustavo Petro y la ministra Corcho para tratar de llegar a acuerdos en el texto. Sin embargo, aunque las colectividades salían “felices” ante los puntos en común alcanzados, estos después no se veían reflejados a totalidad en el texto presentado por el Ejecutivo.

Hubo muchas decisiones unilaterales por parte del Gobierno y sus afines en las distintas partes del trámite. Incluso, algunas llegaron a tomar por sorpresa a funcionarios del propio Ejecutivo, como lo reconoció Alfonso Prada, que para ese momento era ministro del Interior.

“A mí también me tomó un poco por sorpresa. Pensé que la reforma se iba a radicar esta semana o, de pronto, en la semana de Pascua, lunes o martes, porque en términos procesales legislativos, la diferencia entre radicar un viernes antes de Semana Santa y un lunes de Pascua, es cero”, dijo Prada cuando se le cuestionó por las razones que llevaron a que la primera ponencia de la reforma fuera radicada de forma sorpresa el viernes antes de la Semana Santa del 2023, un gesto que contrastó con el gran evento que hizo el Ejecutivo para anunciar que el proyecto llegaba al Congreso.

Los escenarios de falta de diálogo se repitieron en múltiples ocasiones, como lo deja ver otras radicaciones sorpresas de ponencias, así ocurrió con el último texto entregado a la Comisión Séptima de Senado. Con apenas cuatro firmas y aún con audiencias públicas pendientes, se presentó el texto que actualmente está a punto de archivarse.

Ministros sin manejo político

Mientras que, desde el Ministerio del Interior, a cargo de Prada y Velasco, se intentaba crear el escenario político para lograr el trámite del proyecto, desde el Ministerio de Salud hubo una posición confrontativa que frenó las posibilidades. Ocurrió tanto con Carolina Corcho como con Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Queremos nuestras líneas rojas liberales en el proyecto, ella manda a decir que no. No tenemos nada más que hablar con la señora, pero no me presto para destruir el sistema de salud de los colombianos, conmigo y el Partido Liberal no cuenten para semejante acción”, dijo en abril del año pasado el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, ante las diferencias con Corcho.

Tantas eran las diferencias con la ministra que su salida fue celebrada por distintos sectores. "Yo tengo que registrar que salió quien causó todo este movimiento, que es la ministra Corcho, quien no fue capaz de consensuar la reforma. O mejor, que sí consensuaba una reforma, pero nunca la escribía en los textos. Todas las semanas enviaba puntos nuevos. Eso fue el dolor de cabeza y hoy la reforma de la salud tiene los problemas gracias a la ministra”, expresó Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, el 26 de abril, día del remezón ministerial más fuerte de la administración Petro.

Carolina Corcho Foto:Tomado de la cuenta de X de Carolina Corcho Compartir

La llegada de Jaramillo en lugar de Corcho fue tomada de forma positiva en los primeros meses. Sus intervenciones en prensa, “uno muy bien sabe que en el Congreso hay que debatir, conciliar y buscar alternativas”, como recogió Blu Radio, daban una sensación de optimismo en distintos sectores, incluyendo a la oposición. Sin embargo, fue rápido el desgaste.

Jaramillo incluso llegó a tener choques con los cercanos al gobierno. Para la posteridad quedaron sus palabras a la salida de la Casa de Nariño en las que se fue en contra de la Alianza Verde justo después de haberse celebrado un diálogo con el uribismo -sector de oposición- para hablar de la reforma de la salud, el 21 de noviembre.

"Uno es de oposición o de Gobierno (...) Algunos que dicen que son independientes o de Gobierno lo único que han hecho es hacer oposición todos los días. Se salen de la Cámara, golpean permanentemente al Gobierno”, dijo Jaramillo en crítica en contra de las posiciones de algunos representantes de dicho partido.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud Foto:Cortesía Compartir

La relación de Jaramillo y el Legislativo no ha evidenciado mejora. Esto incluso ha llevado a que figuras de la oposición, como el representante Andrés Forero, hayan dicho que las gestiones del actual ministro son “peores” que con Corcho.

Una reforma que abarca mucho

Un dicho popular dice: “el que mucho abarca, poco aprieta”. Este sería otro de los errores cometidos por el gobierno Petro con la reforma de la salud. Incluso, este martes, el ministro Velasco también apuntó a que fue una debilidad presentar un proyecto tan ambicioso.

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO Compartir

“Probablemente el proyecto, que por querer abarcar todo, terminó siendo un tratado, cuando perfectamente lo modificable se hubiera podido hacer en un proyecto mucho más sintético”, señaló Velasco.

En ese sentido también se pronunció el profesor Jorge Iván Cuervo, de la Universidad Externado: “Desde el principio se ha tenido una posición maximalista de la reforma. Planteó que no servía el sistema y eso no gustó a muchos actores, incluso del propio gobierno”. El académico añadió que hubiese sido posible centrarse en algunos puntos críticos que debían arreglarse del sistema, pero el Ejecutivo se la jugó por un cambio de fondo que no fue asumido de buena manera.

El choque con los partidos

La reforma de la salud fue una de las principales razones que llevó al final de la coalición de gobierno, que fue terminada a través de un trino por el propio presidente Gustavo Petro en abril de 2023. Esto llevó a que la estrategia pasara de hablar con los directores de los partidos a acercarse a los congresistas uno a uno para lograr sus votos.

La estrategia funcionó en Cámara. Como señaló el profesor Juan Federico Pino, el poder transaccional del gobierno tuvo efecto allí. Sin embargo, esta modalidad no cayó bien en las colectividades, que vieron las movidas del gobierno como una forma de menoscabar su legitimidad.

A estoy hay que sumarle los intentos del Ejecutivo por ganar votos en los partidos yendo en contra de las directivas. El ejemplo más notorio fue el de la nueva ministra del Deporte, Luz Cristina López. Su hoja de vida llegó al gobierno gracias a un grupo de representantes conservadores que buscaron acercarse al Ejecutivo.

El presidente Gustavo Petro y Efraín Cepeda Foto:El Tiempo Compartir

La acción fue asumida como un intento de golpe de estado a Efraín Cepeda, que supo reaccionar para evitar que la posibilidad de burocracia en un Ministerio llevara a más congresistas azules a las cercanías de la administración Petro. La molestia se sintetiza en lo que dijo Cepeda en diálogo con EL TIEMPO: “La Casa de Nariño se metió en el Partido Conservador”.

El Ejecutivo se granjeó la molestia de los partidos, que implicó otro aspecto que impidió acercamientos con las colectividades para intentar lograr acuerdos que salvaran la iniciativa.

No tener en cuenta los tiempos

Otro aspecto no menor fue la falta de manejo del calendario legislativo. El gobierno de Gustavo Petro desperdició seis meses al radicar la reforma en 2023 y no hacerlo en el segundo semestre de 2022. Roy Barreras, primer presidente del Senado para el periodo 2022-2026, llegó a hacer un llamado de atención a los ministros por cuenta de que los textos no estuvieron listos a tiempo.

Al llegar las reformas casi que a comienzos de marzo de 2023, el Ejecutivo perdió una ventana de amplia favorabilidad, que son los primeros meses de mandato. Fue en esos primeros meses que se logró la aprobación expedita de una ambiciosa reforma tributaria, el acuerdo de Escazú y otros temas que en anteriores congresos habrían tenido un trámite menos favorable.