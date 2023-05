Después de su mayor victoria, se aprobaron 21 artículos en un solo día, la reforma de la salud nuevamente se estancó. Esta vez, el proyecto no pudo ser debatido puesto que se aplazó la sesión en la que se iban a tratar los temas con mayor polémica.



Ya se habían sacado los artículos sin proposiciones –es decir, sin cambios sugeridos-, era el turno a los textos con más controversias. La razón principal para no llevarse a cabo el debate fue la imposibilidad de consolidar el quórum para votar. Varios representantes estaban en temas ajenos a la discusión y no pudieron estar a tiempo para dar inicio al debate.



Por un lado, desde muy temprano, cinco ponentes de la reforma laboral, que también discute la Comisión Séptima de la Cámara, estaban ajustando los últimos detalles del proyecto para radicar la ponencia. Se había dicho que el texto se presentaría temprano, pero la falta de acuerdos en el articulado fue posponiendo la hora.



Primero se dijo que a las 10 mañana, después a las 11 y luego que a las 12:30 de la tarde. La razón de tanto posponerse es que se seguía trabajando en la ponencia del proyecto liderado por la ministra Gloría Inés Ramírez, ministra del Trabajo. La noticia a primeras horas de la mañana de que el representante del Partido de la U, Víctor Manuel Salcedo, presentaba una ponencia propia hizo que la discusión se tensionara y se extendiera.

Debate de la reforma a la salud 16 de mayo Foto: Mauricio Moreno - El Tiempo

Hasta último momento se esperó el visto bueno del ponente del Partido Liberal, Héctor David Chaparro, pero nunca llegó. Tras la negativa de este a firmar, hacia el mediodía se radicó la ponencia de la reforma laboral. Mientras se extendía las discusiones privadas de este proyecto, también se iba corriendo la hora del debate de la reforma de la salud. Eran cinco representantes menos en la sesión puesto que trabajaban en el texto final del proyecto.



A estos se sumaban los tres representantes liberales que tampoco hicieron acto de presencia. Héctor David Chaparro, María Eugenia Lopera y Germán Rozo no estaban presentes debido a que el expresidente César Gaviria citó a toda la bancada de Senado y Cámara de los rojos a un almuerzo campestre para hablar de las reformas en trámite. Como era un asunto del partido, estaban excusados.



Esto dejaba a la Comisión Séptima con ocho representantes menos y nunca llegaron los otros para poder consolidar el quórum mínimo para que hubiese sesión, 12 representantes. Además, varios adjudicaron la no realización de la sesión al presidente de la Comisión Agmeth Escaf, pues abrió registro cuando era notorio que no había la cantidad de personas necesarias para dar el debate y solo tenía una hora para completar el aforo.



Al cumplirse el plazo especificado por la ley quinta de 1992, que rige el procedimiento del Congreso, varios representantes le recordaron al presidente de la Séptima que debía aplazar debido a que no se cumplió con el quórum mínimo para llevar a cabo una sesión.



Por otro lado, así se hubiese cumplido con la cantidad mínima de representantes, a la bancada de Gobierno no le hubiese beneficiado sesionar este miércoles. La razón es que no habría contado con los votos suficientes para aprobar los artículos que se iban a discutir.



Ya se le iba a dar paso a discusiones polémicas, donde los votos iban a estar más divididos y con tan pocos representantes, era más difícil conseguir los suficientes para la aprobación de puntos que vinieran con controversia. Además, cuatro de los cinco ponentes de la laboral son afines a la reforma de la salud, por lo que no se iba a contar con su sí mientras estuvieran ajustando el otro texto.



Asimismo, los liberales han venido votando positivo en los puntos que consideran que no violentan sus líneas rojas. Sin ellos, eran tres votos menos en buena parte de los artículos que se iban a votar hoy.

La llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo al Ministerio de Salud ha destrabado las discusiones. . Foto: Archivo EL TIEMPO

A esto hay que añadirle que el representante de ‘la U’ Víctor Manuel Salcedo dijo que se iba a abstener de votar si no le entregaban un informe oficial de la subcomisión que organizó la discusión. Este aseguró a este diario que nunca le entregaron dicho documento, por lo que no iba a emitir sus posiciones.



“Yo no veo el informe de la subcomisión, allí se deben dejar claro los artículos para no caer en incoherencias. En mi condición de representante del Partido de la U, yo pedí que se me hiciera llegar el informe. No tenemos esa herramienta y nos es imposible adelantar un debate serio. No votaré si no tengo el informe en mi poder”, dijo Salcedo en la sesión del martes y reconfirmó dicha posición el miércoles.



A esto hay que sumarle los seis votos negativos con los que el proyecto ha contado en las dos votaciones pasadas. Los dos representantes de Centro Democrático, los dos de Cambio Radical y los dos del Partido Conservador han negado cada uno de los bloques votados. En el caso de los conservadores, ambos congresistas, Gerardo Yepes y Alexander Quevedo, han expresado afinidad al proyecto, pero hay una orden de bancada que les impide apoyar el proyecto.



Con todo esto, ante las distintas coyunturas de los representantes de la Séptima, los artículos que se hubieran podido discutir de la reforma de la salud corrían riesgo de no tener los suficientes votos positivos. Sin quórum suficiente y sin los votos, lo mejor fue dejar la reanudación de la discusión para este jueves.