Los descuentos que tendría en las multas por incumplir la cuarentena

Si usted fue uno de los que durante los más de 4 meses que el país estuvo en cuarentena obligatoria recibió una multa por no portar el tapabocas, no respetar el distanciamiento social, viajar, entre otras, usted podría recibir un descuento hasta del 60 por ciento en multas y 100 por ciento de los intereses que el comparendo tenga hasta la fecha del 31 de agosto. Días en los que finalizó el aislamiento obligatorio en el país.

La iniciativa del representante a la Cámara, Erasmo Zuleta Bechara, fue probada como un nuevo artículo por la Plenaria de Cámara de Representantes en medio del debate de la Ley de Emprendimiento presentada por el Gobierno, con el fin de facilitar la actividad económica no solo al empresario sino al ciudadano de a pie que durante la pandemia se vieron multados por no cumplir estrictamente las restricciones adoptadas por el Gobierno Nacional frente al Covid-19.



De acuerdo con el congresista, “de un lado, los colombianos podrán tener un alivio del 60 por ciento de sus multas (pasarían de pagar 936.000 a 375.000 pesos), y del otro, las entidades territoriales tendrían ingresos efectivos de un 40 por ciento de estas infracciones, que hoy simplemente no reciben”.



El legislador explicó que con corte a agosto se habían impuesto más de 800.000 comparendos a los colombianos bien sea porque tenían que salir a buscar el pan de cada día para sus familias o por el no uso del tapabocas, o una distancia inferior a 2 metros con otras personas, o tenían que hacer un trasteo.

“Espero que las entidades territoriales acojan esta amnistía, que como repito, seria un gana-gana para todos los colombianos”, puntualizó Zuleta.



En Colombia se imponían al día más de 7.000 comparendos por parte de la Policía Nacional a los ciudadanos por incumplir aislamiento preventivo obligatorio.



Al proyecto solo le resta el sigue su tránsito en el Senado para convertirse en ley beneficiando a más de un millón de colombianos que fueron multados.



