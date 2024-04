Los caminos que le quedan a la reforma pensional de Petro para que no se hunda en Senado

La reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro vivirá esta semana una jornada crucial de cara a su segundo debate en la plenaria del Senado.

Si bien estaba cantado que la oposición no tenía los votos necesarios para archivar el proyecto, como sucedió con la reforma de la salud la semana pasada en la Comisión VII de esa corporación, las cuentas no están tan claras para la votación de las ponencias alternativa y oficial.

Radicación de la reforma pensional en el Senado. Foto:Presidencia Compartir

Primero se espera que se ponga a consideración de la plenaria el texto propuesto por la senadora Norma Hurtado, de ‘la U’, quien acompañó al Gobierno durante el primer debate pero para la segunda discusión decidió apostarle por su propia propuesta.

Una de los ejes de esta propuesta de la senadora de ‘la U’, cercana a Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca y exdirectora de esa colectividad, es que el umbral para cotizar en Colpensiones sea de 1,5 salarios mínimos, mientras que el Gobierno propone que sea de 3.

Para que este texto sea el que acoja la plenaria se necesitan 53 votos, si está el pleno de la corporación, que está compuesto por 105 senadores. Pero esos votos no están. No todo el partido de ‘la U’ votaría con su compañera de bancada, por lo que el camino que cojan el Centro Democrático y Cambio Radical será fundamental. Los dos partidos suman 23 senadores. Con esos votos, más los 15 del Partido Conservador, que ya anunció su apoyo a esa ponencia, se llega a 38 y sumado a unos 5 de ‘la U’ que apoyen a Hurtado se llegaría a 43. En ese escenario serían 10 votos faltantes que podrían salir de algunos miembros de la Alianza Verde y del Partido Liberal, que contrario a lo que pasó en la Cámara con la reforma de la salud, en Senado se apartó del Gobierno.

Debate de la reforma pensional en el Senado Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO Compartir

No es un escenario sencillo, pues para varios uribistas y miembros de Cambio Radical la aprobación de la ponencia alternativa no sería una derrota total para el Gobierno. ¿Por qué? Parlamentarios consultados por este diario coinciden en que lo mejor sería que esta ponencia no se apruebe, tratar de ganar tiempo –si la iniciativa no se aprueba el 20 de junio se hunde por falta de trámite– y buscar que la oficial, que lidera Martha Peralta, tampoco sea aprobada para así archivar el proyecto por falta de consenso alrededor de las ponencias.

"Estamos en un proceso de evaluación de todas las implicaciones y beneficios de la reforma, eso sí, teniendo en cuenta a los afectados por ella. Entendemos que el sistema pensional necesita cambios urgentes que garanticen la cobertura a pensiones de más adultos mayores, así como la sostenibilidad del sistema. Por supuesto, esta será una decisión de bancada", le dijo a EL TIEMPO el senador David Luna, de Cambio Radical.

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO Compartir

Los congresistas argumentan que el Gobierno tiene las mayorías en Cámara y que si Senado da vía libre a que el proyecto pase a esa corporación no será finalmente aprobada la propuesta de Hurtado, si no que el Ejecutivo usaría sus mayorías para que finalmente sea aprobada la reforma según sus intenciones.

El Gobierno, ya sin de la salud se la jugará para la aprobación de esta reforma, se está moviendo para consolidar mayorías a su favor.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA