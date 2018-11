Lo que se dijeron Roy Barreras y Antonio Zabaraín, en plenaria

Los senadores Roy Barreras, de ‘la U’, y Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, se dijeron duras palabras en la noche de este martes en la plenaria del Senado.

Todo empezó cuando se debatía un artículo que buscaba modificar la elección del Auditor General, en la cual se presentaron diferentes tesis sobre derecho constitucional en Colombia y en el mundo e incluso, con mayor profundidad, se habló del valor de la democracia para las sociedades.



En ese momento, el senador Zabaraín afirmó que en Colombia, en algunos casos, había una concepción extraña de la democracia y puso como ejemplo que el ‘No’ había ganado en la consulta que se les hizo a los colombianos sobre el acuerdo de paz y que, en todo caso, el Congreso había implementado lo pactado con las Farc.



“Presidente –le dijo Zabaraín a Ernesto Macías-, pídale a la Directora Administrativa del Senado que lleve a los senadores al psiquiatra”.

Barreras calificó al congresista de Cambio Radical de “falta de cortesía” al “ofender” a los senadores al “presentar tesis que él no entiende o no comparte” y le dijo que es posible que “muchos” legisladores necesiten un psiquiatra, “pero el senador Zabaraín no necesita uno sino un profesor de derecho constitucional”.



“Hay un senador de la Costa Atlántica, de Barranquilla, que es un gran orador, un hombre con una gran formación humanística, que es un gran conocedor de la historia, que ha brillado con sus intervenciones en este Senado. Es tan bueno el senador Roberto Gerlein que inclusive su caricatura es buena”, refiriéndose a Zabaraín, senador costeño.



El congresista de Cambio Radical le respondió a Barreras: “Una y mil veces prefiero ser una mala caricatura del senador Roberto Gerlein a ser un excelso reptil o lagarto”, dijo Zabaraín, con lo que concluyó el enfrentamiento.



POLÍTICA