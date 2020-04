Duro llamado de Mininterior a los alcaldes por discriminación médica

Un duro llamado de atención les hizo este lunes la ministra del Interior, Alicia Arango, a los alcaldes y gobernadores del país, especialmente por temas como la discriminación al personal médico y el cumplimiento de las medidas de la cuarentena en la que están los colombianos.



La funcionaria se pronunció durante una sesión virtual en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde también habló duro contra las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL).

“Los alcaldes y gobernadores tienen que solucionar el problema de discriminación que hay contra la clase médica y las personas que trabajan en salud. No puede haber más discriminación contra ellos. Han sufrido una discriminación tan tremenda y son los que nos están salvando”, afirmó la Ministra en la sesión virtual.



Agregó que a médicos, enfermeras y quienes trabajan en ese sector “no lo dejan entrar a los supermercados, los rechazan en las tiendas, en fin, a donde van no los dejan entrar”.



“Creo que eso es el colmo con las personas que nos están ayudando. Los alcaldes y gobernadores tienen la obligación de estar pendientes de eso y que no se dé”, afirmó.



Esta discriminación ha venido siendo denunciada por varios integrantes del personal médico quienes, incluso, han dicho que hay conjuntos residenciales donde les restringen la entrada y que, en algunas ocasiones, los medios de transporte público no se detienen cuando los ven con batas blancas.

Las ARL y las IPS, a responder

El llamado de atención de la ministra Arango también se enfocó en las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), de las cuales dijo que “no han hecho presencia” en los centros médicos para proteger a médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud en medio de esta pandemia.



Reiteró que estas entidades “tienen 72 horas” para que, junto con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), presenten “un plan de trabajo a ver cómo van a resolver el problema” de estos trabajadores de la salud.



Según Arango, este plan de trabajo debe ser independiente del tipo de contrato que tenga el trabajador, es decir si es de prestación de servicios o si es a término indefinido.



“Las ARL tienen que cumplir. Hasta ahora no han hecho presencia y tienen que cumplir con los instrumentos de bioseguridad”, afirmó en tono enfático la funcionaria.



Sus palabras se dieron luego de que en los últimos días se produjera la muerte de dos médicos por cuenta del coronavirus.



POLÍTICA