Listo el paquete anticorrupción que será radicado en el Congreso

Un total de ocho proyectos anticorrupción serán presentados este martes en el Congreso. Las iniciativas fueron concertadas en la mesa técnica anticorrupción, instancia coordinada por el Ministerio del Interior y en la que tienen asiendo todos los partidos y el Gobierno Nacional.

Tras reunirse el lunes con el presidente Iván Duque, la mesa avaló en primera instancia presentar una reforma constitucional para congelar el salario de los altos funcionarios del Estado.

La idea de la iniciativa, conocida por EL TIEMPO, es que se les congele el salario actual, hasta que llegue a convertirse en 25 salarios mínimos. Hoy en día es de 40 salarios mínimos (31,2 millones mensuales).



Para el caso de los congresistas, según aclaró la senadora Angélica Lozano, promotora de la consulta anticorrupción, se congelará su salario hasta 2022 y a partir de ese año, cuando ya lleguen los nuevos legisladores, se les reducirá “de inmediato” para que queden devengando 25 salarios mínimos.



Esta iniciativa irá unida a un proyecto que busca que el salario de los congresistas deje de ser referente para calcular la asignación de otros funcionarios del Estado.

El tercer proyecto que será presentado es el de “hacer públicas y más eficientes las declaraciones en materia de rendición de cuentas de los altos funcionarios, especialmente los congresistas”, dijo Duque



Adicionalmente se creará una reglamentación para adelantar procesos de audiencias públicas y de socialización de los presupuestos en materia de inversión regional, para que haya participación ciudadana.



La quinta iniciativa, que será una de las estrategias más fuertes, es la de endurecer los castigos contra los corruptos. Por ello se promoverá un proyecto para evitar que quienes sean condenados por delitos contra el erario no tengan ningún tipo de beneficio. Así mismo, tendrán que devolver la totalidad de lo que se robaron.



“Esto será complementado por un proyecto que presentará la Presidencia, que busca fortalecer la regulación al cabildeo (o lobby) en el Legislativo”, manifestó Duque.

El sexto que se radicará busca conseguir la publicación de las declaraciones de renta de los altos funcionarios.

También se presentará un proyecto para “garantizar mayor transparencia, fortalecer la institucionalidad del Estado y hacer más eficaz la lucha contra la corrupción” y, finalmente, uno que modificará parcialmente el reglamento del Congreso de la República.



Pero estas no son las únicas iniciativas para luchar contra la corrupción. El Gobierno previamente ya había radicado otras cuatro.



Los proyectos del Ejecutivo son: hacer público el listado de bienes de quienes sean servidores públicos, ampliar los pliegos tipo, limitar a tres los períodos en corporaciones públicas y la imprescriptibilidad en los delitos contra la administración pública.



El presidente del Congreso, Ernesto Macías, explicó que una vez se radiquen los proyectos se buscará acumularlos por unidad de materia y posteriormente se iniciará el trámite.



Sin embargo, el ambiente en el Capitolio no está del todo fácil, ya que hay congresistas que no apoyan todas las iniciativas.

Mesa continúa

El presidente Iván Duque calificó como “un éxito” la labor de la mesa técnica para analizar el paquete anticorrupción. “Queremos que la mesa técnica siga viva, es una herramienta de diálogo para más iniciativas de lucha contra la corrupción, pero queremos también avanzar en una discusión de reforma a la justicia, para llevar a feliz término este proceso”, manifestó el jefe de Estado.



Duque resaltó que esta instancia será un “vehículo de concertación donde todos podemos contribuir a trabajar por y para el país”.





