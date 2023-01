Vuelve y juega. La propuesta que incluye la reforma política sobre la implementación obligatoria de las listas cerradas en las elecciones ha generado choques entre los congresistas de la coalición del Gobierno. También ha implicado discusiones entre miembros de la bancada del Pacto Histórico.



En esta oportunidad, el presidente del Congreso, Roy Barreras, y el senador Wilson Arias tuvieron una diferencia en Twitter.



Todo inició porque Arias señaló que la defensa del representante Agmeth Scaf y Barreras sobre los beneficios que tendrían las listas cerradas ha sigo "ligera y no pertinente".



"A don Agmeth basta recordarle que la lista cerrada era la preferida del Frente Nacional y que les funcionó de lo lindo a Turbay Ayala como a Pastrana Borrero", expuso.



Luego señaló que "también le falla la memoria a Roy Barreras". Para el senador, "el narcotráfico y el paramilitarismo se valieron tanto de listas cerradas (Pablo Escobar y Ledher), como de abiertas (captura invertida del Estado) indistintamente. Y la corrupción, que ha sido sempiterna, opera últimamente".



Este es el hilo compartido por el congresista:

La defensa de @agmethescaf y @RoyBarreras sobre la lista cerrada, me parece ligera y no pertinente. Voy con un 🧶breve.



1/4- a don Agmeth basta recordarle que la lista cerrada era la preferida del Fte Nal y que les funcionó de lo lindo a Turbay Ayala como a Pastrana Borrero. .🧵 pic.twitter.com/E90jei5PL0 — Wilson Arias (@wilsonariasc) January 11, 2023

Frente a esto, Barreras agregó que está abierto a tener un debate profundo "sobre el actual sistema clientelar corrupto que creo que nadie se atreve a negar". Dice que es inexplicable la actuación de algunos por hundir la reforma. Para él, si eso pasa, nada va a cambiar.



Sostuvo que sus argumentos no han sido ligeros. "Nada hay de “ligero e impertinente” en la argumentación que defiende la lista cerrada contra las microempresas electorales individualistas. Lo invito a leer dos textos: Mi libro “El culo de Antanas” y el informe de la Misión Electoral definida en el Acuerdo de Paz", le respondió.

Finalmente, dijo que Arias se equivoca "relacionando la lista cerrada con el narco Pablo Escobar (??!) Ese sí es un argumento ligero. Escobar fue expulsado por Galán gracias a que construía cuidadosas listas cerradas y se eligió suplente en lista abierta del oficialismo liberal comprando votos".



Esta discusión se suma a otras que ha tenido Barreras con diversos congresistas como Angélica Lozano, Jota Pe Hernández y Katherine Miranda, los tres pertenecientes a la Alianza Verde.



El reto que tiene la coalición de Gobierno ahora es dirimir esas diferencias, pues al proyecto de la reforma política aún le restan cuatro debates en el Legislativo.

¿Cómo funcionan las listas cerradas y abiertas?



Las listas cerradas son las planchas que arman los partidos políticos para corporaciones públicas como el Congreso, los concejos y las asambleas departamentales.



Consiste en que los ciudadanos votan por partidos y no por personas a la hora de marcar los tarjetones para elegir corporaciones públicas.



En ellas, hay un orden descendente que comienza con el número uno o cabeza de lista.



En la medida en la que un partido va obteniendo más votos se eligen más personas de la lista o plancha que haya presentado esa colectividad.



En las listas abiertas, por el contrario, los ciudadanos pueden votar por el candidato de su preferencia de un partido político, marcando el logo del partido o movimiento al que pertenecen y su número en el tarjetón.



Es decir, aquí no importa el orden de la lista. No es determinante qué lugar o número tenga el aspirante en la lista porque puede recibir votos para sí mismo.

