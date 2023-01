El Jefe de Estado Gustavo Petro construyó una sólida coalición para ejercer la Presidencia de la República. Hizo lo que en el pasado parecía imposible, pues unió a la izquierda, que históricamente ha tenido fracciones, y a sectores más de centro.



Esa misma fuerza se consolidó en el Congreso y se fortaleció con la llegada de partidos tradicionales, como el Liberal y el Conservador, cuya visión de país ha sido opuesta a los planteamientos de Petro, pero hoy son sus aliados.



Esa coalición ha funcionado como una aplanadora. Todos los proyectos del Gobierno han sido aprobados sin mayores dificultades, pese debates internos tras los cuales el Gobierno salió favorecido. Así pasó, por ejemplo, con la reforma tributaria, en la cual hubo dudas, pero finalmente obtuvo todo el respaldo. Era una luna de miel entre la Casa de Nariño y el Capitolio.



Pero llegó la manzana de la discordia: la reforma política. El proyecto bandera del Gobierno, que promete dar los primeros pasos para acabar con el clientelismo y la corrupción electoral, tiene dividida a la coalición. Incluso hay dudas en el mismo Pacto Histórico –la coalición de Petro– y la oposición la califica como “un espectáculo bochornoso”.



Hay unos artículos en los que no hay consensos, aunque fueron aprobados en sus primeros cuatro debates el semestre pasado, como la posibilidad de que los congresistas puedan renunciar para ir al Ejecutivo y abrirle la puerta al transfuguismo están entre los protagonistas. Sin embargo, la principal polémica gira alrededor de las listas cerradas.



Aunque el Congreso no discutirá hasta marzo la segunda vuelta de la reforma constitucional, que debe superar otros cuatro debates este semestre, el ambiente ya está enrarecido.



El presidente del Congreso, Roy Barreras, propuso dos ideas para conseguir recursos. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Esta semana, el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien hace parte del Pacto Histórico, instó a la Alianza Verde, partido de Gobierno y principales opositores de la figura de las listas cerradas, a apoyar la norma y dijo que tienen una responsabilidad con el cambio. Esa responsabilidad, agregó, “se hace indispensable al aspirar a presidir el próximo Congreso”.



Esto desató el rechazo de miembros de Alianza Verde. La senadora Angélica Lozano reiteró que la mayoría absoluta de su partido está en contra de la lista cerrada. “No tenemos precio, ni cedemos ante chantajes”.



De hecho, con estas mismas peleas terminó el año. La representante a la Cámara Katherine Miranda, también ‘verde’ y quien hizo parte de la campaña de Petro, afirmó que “tiene dolor, vergüenza y una profunda decepción”. Y trinó esta semana que no acepta “que me pongan entre la espada y la pared y me chantajeen con la Presidencia de la Cámara. Los puestos van y vienen, los principios y la dignidad no”.



Y cuando en diciembre la Cámara se disponía a aprobar la conciliación, del proyecto, se desató una polémica alrededor de un parágrafo el cual indica que los actuales congresistas serán privilegiados a la hora de armar la lista.



La conciliación era un trámite que no iba a tardar más de media hora, pero el debate se extendió más de horas porque 140 representantes se declararon impedidos. Finalmente, el texto pasó, pero a un alto costo. Desde el Pacto se alinearon y acusaron a los ‘verdes’ de sabotear la reforma y arremetieron contra Ariel Ávila, a quien señalaron de meter un mico.



El senador, por su parte, acusó a María del Mar Pizarro de hacer una “pobre y mala gestión en la Cámara”. Y lamentó que “prácticas de sicariato moral sigan siendo recurrentes en sectores que dicen ser transparentes”.



Tal es la situación que el mismo Petro salió esta semana a respaldar la figura. “Las listas abiertas sirven para hacer el clientelismo que ha llevado a la corrupción política. La lista cerrada puede crear verdaderos proyectos colectivos donde la sociedad influya con eficacia en el Estado y sus leyes”, trinó.

El presidente Gustavo Petro. Foto: Juan Pablo Rueda

¿Cuál es la polémica?

Las listas cerradas son el corazón de la reforma, y el Gobierno parece no estar dispuesto a ceder en este artículo. En él se plantea que durante dos periodos para las corporaciones públicas los partidos solo podrán presentar planchas en las cuales se vote por el partido o movimiento y no por un candidato. Tal es el ejemplo del Pacto Histórico en las pasadas legislativas, cuando se votó fue por esta coalición. Contrario a lo que hizo la Alianza Verde, donde se votó por cada candidato.



Según el Gobierno, esto permitirá fortalecer los partidos y evitará clientelismo, pues no permitirá que entren recursos de dudosa procedencia a las campañas.



Pero sus detractores cuestionan cómo se armarán. Dicen que habrá una dictadura de los partidos y, por ejemplo, el exsenador Jorge Robledo argumenta que estas listas son “una manera de esconder a los indeseables”.



La fractura entre la Alianza Verde, que tiene 23 congresistas –8 en Senado y 15 en Cámara– y el Gobierno parece estar cada vez más consolidada, y no será fácil arreglar la relación, por lo menos no alrededor de las listas cerradas, las cuales, sean aprobadas o no, esto dejará heridas abiertas.



MATEO GARCÍA

Redacción Política

En Twitter: @teomagar

matgar@eltiempo.com

