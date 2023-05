La ponencia de uno de los proyectos bandera del gobierno de Gustavo Petro ya está lista y fue presentada este martes 30 de mayo por los congresistas Ariel Ávila y Julián Gallo.

(Lea: ¿Qué es la Ley de sometimiento que se radicó en el Congreso de la República?)

Con este documento, presentado al presidente del Senado y clave en la política de 'paz total' de Petro, se busca crear mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, mediante la aplicación de procedimientos de investigación y judicialización.

(De interés: David Luna radica ponencia negativa para archivar ley de sometimiento del Gobierno)

La intención de esta ley de sometimiento es contribuir a los derechos de las víctimas, desde los enfoques diferenciales, garantizar la no repetición, desmantelar las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes mediante un enfoque restaurativo, dice el documento.

(También: ¿Se le enredó al gobierno Petro la ley de sometimiento en el Congreso?)

Ávila le adelantó a EL TIEMPO que no habrá excarcelaciones masivas, no se crearán nuevos tribunales y, ante las polémicas, insistió en que no se negociará con narcos.



"Se va a conversar con estructuras que tienen participación en el narcotráfico, sin lugar a dudas, pero que cumplen con unas características. Es decir, estamos hablando de organizaciones de alto impacto, no de delincuentes de una localidad de Bogotá o de una comuna de Medellín", añadió.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS Y POLÍTICA

Quédese en EL TIEMPO

‘En la ley de sometimiento no hay excarcelaciones masivas’: Ariel Ávila

Velasco aclaró que serán los fiscales los que negocien con narcos, no el Gobierno

Así están las fuerzas del Congreso para la recta final del periodo legislativo