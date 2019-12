Presidente del Senado aseguró que senador uribista lo amenazó

El presidente del Congreso, Lidio García, aseguró este lunes en la plenaria del Senado que su colega del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía lo amenazó y lo señaló de ser el “líder” de las movilizaciones sociales que se han vivido en el país.





“Cuando empezamos el debate de este lunes llegó el senador Carlos Felipe Mejía a señalarme y gritarme que yo era el principal líder de la marcha en Colombia. Quiero que me lo diga en público y que abramos el debate para que usted no sea irrespetuoso, porque usted siempre quiere estar agrediendo a sus colegas”, le dijo García a Mejía.

Según el Presidente del Congreso, la intimidación se dio por haber convocado a los líderes de las marchas, la semana pasada, para que los partidos políticos escucharan los reclamos sociales que estaban haciendo.



“Yo no estoy en contra ni a favor de la marcha, lo que quiero es que tengamos un país mejor, que no nos enfrentemos entre nosotros mismos. Usted no puede ser tan irresponsable en decirme que soy el líder principal”, le dijo García a Mejía.



En su respuesta, el senador Mejía habló del tema de la corrupción en Colombia y le dijo a García que lo retaba a que “nos investiguen a los dos. Que me investiguen a mí hasta el último peso. No tengo rabo de paja y por eso me meto en las candelas”.

Sobre la amenaza que denunció García, el congresista uribista dijo que fue a saludarlo y le dijo “’vengo a saludar al líder del paro nacional’. Era una broma, pero también a mostrarle la inconformidad que yo sentía”.



Mejía agregó que la manifestó a García que él, como presidente del Senado, podía “hacer lo que quería, pero yo como senador, senador Lidio García, le pido el favor que no maltrate de esa manera al Gobierno y que usted no termine haciéndole el juego a los que quieren incendiar este país y quienes están utilizando esta protesta para desconocer el mandato del pueblo colombiano”.

Luego de esto, varios senadores defendieron a García y su intención de servir como mediador en la protesta, mientras que otros congresistas del Centro Democrático hicieron lo propio con Mejía pidiendo que el incidente no pasara a mayores.



