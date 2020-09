¿Qué respondió Duque ante invitación a debate sobre líderes sociales?

El debate citado para este miércoles en la Plenaria de la Cámara sobre el asesinato de líderes sociales, en el que deberán responder el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y la ministra del Interior, Alicia Arango, cada vez luce más tensionante.

A la polémica que ha habido en los últimos días por varias discusiones que ha tenido el ministro Carlos Holmes Trujillo con algunos congresistas, ahora se suma la no asistencia del presidente Iván Duque, quien anunció que no podrá estar presente por “compromisos de agenda de Gobierno adquiridos con anterioridad que exigen la presencia del jefe de Estado”.



Duque había sido invitado a la sesión no como jefe de Estado sino como presidente de la Comisión de Garantías de Seguridad. El mandatario agradeció la invitación pero, debido a otros compromisos adquiridos, designó para asistir a la alta consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez.



Cabe aclarar que el mandatario no estaba obligado a asistir, debido a que el Congreso de la República no tiene competencia para citarlo a control político y lo que se le hizo fue simplemente una invitación.



Adicionalmente, es muy inusual que los congresistas le hagan una invitación de este tipo a un jefe de Estado. Los presidentes de la República solo deben asistir al Legislativo para la instalación, cada 20 de julio. Han sido pocas las ocasiones en las que un jefe de Estado ha ido al Congreso en una fecha distinta.

El Legislativo solo tiene competencia para para citar a ministros y superintendentes, quienes están obligados a asistir. Y es usual que para los debates de control político se invite a los jefe de los órganos de control, a magistrados y directores de organizaciones, quienes en todo caso no están obligados a comparecer ante el Congreso.

La comunicación enviada por la Presidencia de la República no cayó bien en los sectores de oposición, desde donde calificaron al jefe de Estado de mostrar "indiferencia".



"La guerra asoma de nuevo e Iván Duque envía una carta diciendo que no puede asistir porque hay otros compromisos, de nuevo decimos: la indiferencia de este gobierno mata, Duque se ha puesto del lado de los victimarios, quiere tapar el sol con un dedo y ocultar lo que está ocurriendo en Colombia que es el regreso de la guerra", manifestó la representante Ángela María Robledo.



No obstante, desde la coalición de gobierno calificaron esto como "una jugada de la oposición para hacer show político", pues en años es la primera vez que se invita a un presidente de la República a un debate de control político.



"Claramente la oposición sabe que el Presidente no se pude citar y menos de un día para otro, la mejor ayuda que se le puede dar a los líderes sociales es no politizarlos, eso se llama mezquindad. Mientras que ellos siguen haciendo política, el Gobierno sigue protegiendo a los líderes sociales, que es la verdadera política que se debe hacer. Este gobierno ha disminuido las cifras de líderes sociales agredidos en comparación al gobierno anterior", dijo el congresista del Centro Democrático Edward Rodríguez.



El debate se llevará a a partir de las 2 de la tarde y fue citado por los congresistas de la bancada de oposición de la Cámara baja, entre ellos, las Representantes Ángela María Robledo, María José Pizarro, Katherine Miranda y los parlamentarios Inti Asprilla, León Freddy Muñoz Lopera, Luis Alberto Albán y Omar de Jesús Restrepo.



Dentro de los funcionarios que en esta oportunidad deberán responder por la crítica situación que enfrentan hoy día los líderes y lideresas sociales, se encuentran la Ministra del Interior, Alicia Arango, el Ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo y el Ministro del Medio Ambiente, Ricardo José Lozano.



Igualmente fue invitado en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el actual mandatario Iván Duque Márquez, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, el Defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo Assis, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, el Alto Consejero para la Estabilización y la Consolidación José Emilio Archila y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Riveroi.



