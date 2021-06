¿Por qué se quiere aumentar la licencia de paternidad?

A poco de convertirse en ley está el proyecto que aumenta la licencia de paternidad de una, que es lo que rige actualmente, a ocho semanas.

La iniciativa, conocida como proyecto de licencia parental compartida, entra este martes en su tercero de cuatro debates.



La idea, según explicó el congresista José Daniel López, autor del proyecto, es que los padres asuman mayor responsabilidad en la crianza de sus hijos.



¿Por qué quieren aumentar la licencia de paternidad?



La idea es aumentar de una a ocho semanas la licencia de paternidad, con el objetivo de reflejar en la ley la corresponsabilidad que nos compete a los hombres en la crianza de nuestros hijos. No se trata que ayudemos en la crianza, sino que somos corresponsables y la legislación debe reflejar eso.



También buscamos ir igualando las licencias de hombres y mujeres, porque tal como está actualmente esto está provocando que haya discriminación laboral en contra de la mujer por su posibilidad de quedar en embarazo y de ausentarse 18 semanas para asumir la maternidad.



¿Qué otros elementos tiene el proyecto?



También se establece la licencia parental compartida, lo que se busca es que la mujer le pueda pasar algunas de sus semanas de licencia al hombre, con el mismo objetivo de que haya corresponsabilidad en la crianza y no discriminación laboral contra la mujer.



El otro punto es la licencia flexible, para que empleadores y trabajadores pacten licencias más largas en el marco del teletrabajo o el trabajo en casa. Es decir que, por ejemplo, el empleado pueda tomar el doble de licencia pero trabajando medio tiempo desde casa.

¿En qué beneficia eso a la equidad de género?



Cuando una sociedad tiene licencias de maternidad largas y licencias de paternidad cortas, lo que refleja es que la ley quisiera que la crianza de los hijos fuera un rol de la mujer y creo que en estos tiempos esto debe ser de corresponsabilidad.



Los hombres del siglo XXI somos los que estamos de igual a igual junto a nuestras parejas en el hogar, somos los que entendemos que somos corresponsables de la crianza.



¿Cómo hacer para que los padres no se tomen esto como un período de vacaciones?



Siempre va a estar ese riesgo. Pero hay que recordar que esta figura no va a aplicar para quienes tengan antecedentes de violencia intrafamiliar. Así mismo, creo que los cambios normativos no son suficientes y deben acompañarse de cambios culturales, que esta sociedad lentamente viene haciendo.



Estos cambios generan mayores costos para las empresas ¿Ya tienen concepto de los sectores empresariales?



Desde una visión tradicional significa mayor costo. Pero, por ejemplo, hace poco tuvimos un panel con empresas de distintos sectores que le están apostando a licencias paritarias y lo que han encontrado que la productividad ha aumentado y ha permitido a retener talento y a tener talento más diverso.



Quedan apenas 20 días de sesiones ¿teme que el proyecto se hunda?



Es una preocupación enorme. Se le debe dar tercer y cuarto debate antes del 20 de junio, pero si logramos que se le dé debate esta semana, alcanzamos.



