‘Daremos ejemplo con la licencia de paternidad’

Poco imaginó el congresista José Daniel López cuando radicó el proyecto de ley que aumenta la licencia de paternidad, en julio de 2019, que dos años después, cuando la iniciativa se acaba de convertir en ley, sería uno de los primeros beneficiados de esta norma.

Y poco se lo imaginó porque, como le confesó a EL TIEMPO, para esa época no tenía en planes ser padre.



Sin embargo, ahora anda feliz, pues en menos de una semana tiene dos ‘hijas’: la ley que aumenta a dos semanas la licencia de paternidad y su bebé que está a pocas horas de nacer y lo pondrá a dar ejemplo a la hora de aplicar esta norma.



(Vea también: Licencia de paternidad: así queda tras la ley sancionada este jueves)



¿Al fin la licencia de paternidad de cuánto tiempo será?

​

La licencia de paternidad a partir de ahora será de dos semanas, pero aumentará gradualmente hasta llegar a cinco semanas en función del desempleo. ¿Eso qué significa? Que cada año en enero se revisará la tasa de desempleo; si el desempleo se redujo por lo menos uno por ciento, se procede a aumentar en una semana la licencia de paternidad, hasta llegar a cinco semanas.



¿Va a dar ejemplo con su propia ley, a propósito del nacimiento de su hija? ¿Cuántos días se va a tomar?



Voy a dar ejemplo con la licencia de paternidad. Me siento feliz de ser uno de los primeros beneficiarios de la ley. Voy a gozarme esas dos semanas al máximo para asumir tareas propias del cuidado de mi hija, estoy muy entusiasmado con eso.



La ley también habla de licencia compartida y licencia flexible, ¿eso qué es?



La licencia compartida permite que, tras común acuerdo, la madre comparta tiempo de su licencia con el padre para reintegrarse antes al trabajo y permitirle a su pareja compartir más con el bebé. Las mujeres pueden ceder máximo seis de las 18 semanas de licencia, ya que las primeras 12 son intransferibles. El padre puede acceder a este beneficio siempre y cuando no tenga antecedentes de violencia doméstica.



(Además: El reto que supone la entrada de venezolanos en busca de vacunas)



La licencia flexible permite al padre y a la madre extender su licencia, tras pactar con el empleador jornadas de trabajo de medio tiempo desde la casa. Esta modalidad se puede pedir a partir de la semana dos de la licencia del padre y de la 13 de la madre.



En su caso, ¿va a apelar a la licencia compartida o a la licencia flexible?



Tendré que hablar con mi esposa a ver si ella quisiera cederme algunas semanas de su licencia de maternidad. A mí, de entrada, me suena la idea de entrar a reemplazarla al menos en sus dos o tres semanas finales para que ella pueda reingresar más fácil a su vida laboral. En el caso de la licencia flexible no me aplica porque como congresista no tengo un empleador con el cual yo pueda pactar eso.



¿Cómo llegaron a coincidir el nacimiento de su hija y el nacimiento de esta ley? ¿Hizo cuentas?



No hice cuentas. Quiero dejar claro que este proyecto lo presentamos en julio de 2019, nosotros nos embarazamos en noviembre de 2020 y le confieso que para la época nuestro plan era no tener hijos, pero me siento muy emocionado de que las cosas se hayan dado de esta manera y de ser uno de los primeros colombianos que disfrutará este aumento de la licencia de paternidad.



Usted menciona que esta ley sancionada hoy es en favor de la equidad de género, ¿cómo sería eso?



Hay estudios que muestran cómo la disparidad en las licencias entre hombres y mujeres genera una penalidad en contra de ellas en materia de consecución y de crecimiento dentro de sus empleos. Con esta ley damos los primeros pasos para cerrar brechas de género, para que los empresarios dejen de preferir contratar hombres jóvenes en vez de mujeres jóvenes.



¿Cómo hacer para que el hombre no se tome estos días como descanso?



Tenemos un reto cultural enorme. La licencia de paternidad es un periodo para estar con nuestros hijos, no para irnos a jugar fútbol. Los hombres somos corresponsables en las labores de crianza.



POLÍTICA