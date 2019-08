¿Cuánto tiempo es la maternidad en Colombia?

En Colombia, el permiso remunerado o licencia de maternidad hasta inicios de 2017 era de 14 semanas. Pero gracias a la Ley 1822 del 4 de enero de 2017 se extendió a 18 semanas. Ese es el tiempo que rige actualmente

Es decir que la madre podrá gozar de 4 meses y medio de permiso. La idea de este periodo es promover la lactancia materna de forma exclusiva durante los primeros meses, ya que esto ayuda a la salud del bebé y a la economía familiar.



Del total de 18 semanas que tiene la mujer de licencia maternidad, al menos una semana es obligatorio que se haga antes de la fecha estimada de parto. Este tiempo puede extenderse a dos semanas, según lo estime tu médico.Quiere decir que, si se toma una semana antes, tendrá 17 restantes. Si tomas dos semanas preparto, tendrás aun 16 restantes.

Sobre la remuneración durante este tiempo, la ley es clara en afirmar que la mujer seguirá devengando lo mismo de su trabajo.



"Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al momento de iniciar su licencia (…) Si se tratare de un salario que no sea fijo como en el caso del trabajo a destajo o por tarea, se tomará en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicio, o en todo el tiempo si fuere menor", dice la norma.



El aumento en el tiempo de licencia de maternidad creo en Colombia un efecto de discriminación hacia la mujer por estar en edad reproductiva, pues no se le contrata por la posibilidad de que quede embarazada.



Para revertir esta situación, el Congreso discutirá un proyecto que crea la licencia parental compartida.



La propuesta, de los congresistas Juanita Goebertus y José Daniel López, busca que el periodo de licencia para cuidar al bebé se pueda dividir entre el padre y la madre del menor, con el fin de que los hombres respondan por la crianza de sus hijos, pero también para eliminar que en los procesos de selección de personal se tenga como criterio si la mujer está en edad reproductiva o no.



