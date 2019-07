Doble instancia retroactiva daría libertad a los aforados que impugnen

Un parágrafo del proyecto de ley que crea la doble instancia retroactiva para los aforados, radicado ayer por el expresidente Álvaro Uribe y otros parlamentarios del Centro Democrático, abre la posibilidad de que condenados por la Corte Suprema que siguen presos queden libres apenas iniciado el trámite de impugnación de su sentencia.



El proyecto, que podría estar aprobado antes de que acabe el año por tratarse de una reforma legal y no constitucional, establece el derecho universal de doble instancia para todos los casos fallados en la Sala Penal anteriores al 2018, año cuando por orden de la Corte Constitucional se modificó el sistema de juzgamiento de aforados.

La iniciativa da seis meses para interponer el recurso una vez se haya creado en la Corte Suprema una nueva Sala de Descongestión, que estaría integrada por tres magistrados. Y mientras se resuelve la impugnación, los efectos de la condena quedarían suspendidos.



En el caso puntual de los que están presos –en esa lista están, entre otros, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, los exdirectores del DAS Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, así como el exsenador Álvaro García Romero y el exgobernador Salvador Arana, condenado a 40 años por crímenes de los paramilitares de Sucre-, podrían buscar su libertad porque la decisión judicial que los condenó y les impuso cárcel queda en el aire.



“La impugnación de estas sentencias será conferida en efecto suspensivo -dice el proyecto– (....) La sentencia condenatoria quedará en firme y hará tránsito a cosa juzgada cuando quede ejecutoriada la sentencia que resuelva la impugnación, únicamente cuando esta confirme la condena impuesta en la sentencia que se impugnó”.



(Lea también: Los congresistas que estarían impedidos frente a la doble instancia)



La revisión retroactiva aplicaría no hasta 1991 (cuando empezó la vigencia de la Nueva Constitución y el sistema de única instancia) sino hasta 1976, cuando entró en vigencia en Colombia el pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.



Así, la ventana de oportunidad para reabrir sus casos se les abre a cerca de 250 excongresistas, exministros, exgobernadores, generales retirados y exembajadores condenados por la Corte durante la vigencia de la Carta del 91.



“La finalidad de este proyecto es salvaguardar el núcleo esencial del derecho a la doble conformidad judicial, al garantizarle a cualquier persona que tiene posibilidad de que otro operador judicial pueda revisar la sentencia condenatoria y restablecer los posibles errores que se pudieron cometer en un primer juicio”, dice la iniciativa radicada ayer en el Senado por los senadores Álvaro Uribe y Paloma Valencia y los representantes Juan David Vélez y Juan Manuel Daza.

La finalidad de este proyecto es salvaguardar el núcleo esencial del derecho a la doble conformidad judicial FACEBOOK

TWITTER

Riesgo de prescripción

En mayo, después de decenas de decisiones en las que había negado la retroactividad de la doble instancia para los aforados, la Corte Constitucional le dijo al Congreso que legislara sobre el tema. El proyecto hace mención específica de ese exhorto del tribunal.



Dos exministros de Justicia, un exfiscal general, un exvicefiscal y varios reconocidos penalistas consultados por este diario advirtieron que el proyecto, además del chance de libertad para quienes impugnen, implica un altísimo riesgo de prescripción y, por esa vía, de impunidad.



Dicen que, incluso, si hay mérito para que en la segunda instancia retroactiva se confirmen las condenas, en la mayoría de los casos ya habría pasado el tiempo que da la ley para adelantar un proceso penal, inclusive en etapa de revisión excepcional. El efecto suspensivo de la condena implica que el tiempo de prescripción empieza a correr desde el año del delito.



La prescripción opera cuando entre la violación de la ley y la condena en firme ya pasó el tiempo de la máxima condena que impone la justicia por ese hecho.

Así, advierten que si se asume que no hay sentencia en firme, muchos de los políticos que fueron condenados en los años 90 por recibir plata del narcotráfico (el proceso 8.000) ya tendrían prescritos sus casos.



En efecto, las condenas impuestas por la Corte Suprema en la época no superaron los 12 años de cárcel (casi todas por enriquecimiento ilícito), y desde el momento de la infiltración del cartel de Cali han pasado casi 25 años.



“Otro efecto colateral serían las demandas contra el Estado, pues esas personas podrían alegar que fueron afectadas por decisiones judiciales que ya no existen en el mundo jurídico”, dijo un exministro de Justicia.



El esquema para la revisión de los casos también plantea dudas para los expertos. La iniciativa propone que la nueva sala en la Corte solo operaría dos años, prorrogables a cuatro. Pero la revisión de cerca de 250 expedientes, dicen fuentes judiciales, podría tardar más de una década.



Así, las libertades y otros beneficios (como revivir políticamente para los que habían quedado inhabilitados de por vida por una condena penal) podrían mantenerse indefinidamente por la congestión que podría hacer colapsar la nueva sala.

Altas fuentes de la Corte Suprema consultadas por EL TIEMPO señalaron que ese tribunal no apoyará esa iniciativa, en el entendido de que abre un escenario de “inseguridad jurídica” que, consideran, no le conviene al país.



Entre los puntos que critican están el ya mencionado riesgo de prescripción y que una nueva sala termine siendo una especie de superior de la Sala Penal de la Corte, que es la instancia que impuso las condenas originales y, además, es el máximo órgano de la justicia en materia de delitos comunes.

Algunos de los que podrían beneficiarse

Álvaro garcía romero - Exsenador

Condenado en el 2010 a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, Sucre, cometida por los paramilitares en el 2000.

Álvaro García Romero está condenado a 40 años de cárcel por una masacre y sus nexos con el paramilitarismo. Foto: Fernando Ariza / ELTIEMPO

Andrés Felipe Arias - Exministro

Está preso en la Escuela de Caballería, pagando una pena de 17 años por

el caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro.

Andrés Felipe Arias - Exministro. Foto: Leonardo Muñoz / EFE

María del Pilar Hurtado - Exdirectora del DAS

Fue condenada en el 2015 a 14 años de prisión por las chuzadas del DAS. Se encuentra detenida en la Escuela de Carabineros.

María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, fue condenada a 14 años de cárcel por el caso de las 'chuzadas'. Foto: EFE

Jorge Aurelio Nogera Cote - Exdirector del DAS

Paga 25 años de prisión en La Picota por facilitar información a ‘paras’ para asesinar al sociólogo Alfredo Correa de Andreis.

Jorge Noguera, exdirector del DAS, fue condenado a 25 años, luego de que la Corte Suprema lo encontrara culpable de la infiltración de 'paras' en el organismo. Foto: Felipe Caicedo / EL TIEMPO

Miguel Alfredo Maza Márquez - Exdirector del DAS

Paga una pena de 30 años en el Cespo por concierto por su participación en el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento.

General retirado Miguel Maza Márquez. Foto: Archivo EL TIEMPO

ELTIEMPO.COM