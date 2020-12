¿Por qué ningún ministro asistió a debate sobre libertad de prensa?

A pesar de que habían sido citados desde hace un mes, desde el 5 de noviembre, los seis ministros que habían sido citados al Congreso para responder frente a la política del gobierno de Iván Duque sobre la libertad de prensa, no asistieron ni presencial ni virtualmente al debate.

Es normal que en los debates de control político generalmente se ausente algún ministro, debido a que está atendiendo algún asunto de última hora. No obstante, lo ocurrido este miércoles en la Plenaria de la Cámara es prácticamente inédito, ninguno de los seis citados asistió y en su reemplazo mandaron a los viceministros.



Los citados fueron la ministra del Interior, Alicia Arango; de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen; de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera; de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y de Justicia, Wilson Ruiz.



A excepción de la ministra Karen Abudinen, quien se encuentra en San Andrés atendiendo la reconstrucción del archipiélago, y el ministro Ángel Custodio Cabrera, quien atiende la negociación el salario mínimo con empresarios y centrales obreras, los demás jefes de carteras argumentaron que excusaron argumentando que atendían “compromisos previamente adquiridos”.



Esto a pesar de que el debate había sido programado hace un mes. Además hace 15 días el debate se aplazó debido a que la mayoría de ministros estaban atendiendo la emergencia en Providencia.



Esto indignó a los citantes, quienes cancelaron el debate y anunciaron que llevarían el caso a los entes de control nacionales e internacionales contra los funcionarios que no asistieron.

“En 25 años este Congreso no ha hecho un debate de control político sobre la libertad de prensa, estábamos de cara a la oportunidad de discutir la manera en la cual nuestros periodistas reciben amenazas y son víctimas de homicidios. Tiene que avergonzarnos a todos que en cuatro décadas hayan matado a 161 periodistas, tiene que avergonzarnos que son víctimas de perfilamientos”, expresó la representante de Alianza Verde Juanita Goebertus.



Por su parte, el congresista Inti Asprilla calificó esto como “una jugadita”.



“Ninguno de los ministros asistió ni virtual ni presencialmente, con el objetivo claro de que no tuvieran alcance las denuncias que se van a hacer sobre censura a los periodistas por parte del Gobierno”.



El representante Mauricio Toro reveló algunas de las cifras que se iban a manejar en la sesión.



“Estamos hablando de 303 agresiones contra periodistas en el último año en Colombia, 4 exilios, 66 casos de acoso judicial. Según Reporteros sin Fronteras, Colombia está ubicada en el puesto 130 entre 180 en una categorización de países en los que es difícil ejercer el periodismo y la libertad de prensa”, dijo Toro.



Según cifras del Ministerio del Interior, enviadas al Congreso para este debate, desde 2016 3.223 periodistas han solicitado medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección, al haber recibido amenazas.

Gobierno responde

La respuesta del Gobierno Nacional vino por cuenta del viceministro del Interior, Daniel Palacios, quien reafirmó “el compromiso del Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque con libertad de prensa y protección de la vida y la seguridad de quienes ejercen el ejercicio periodístico”.

Reafirmamos el compromiso del Gobierno Nacional en cabeza del presidente @IvanDuque

listos para dar debate en Plenaria de Cámara sobre tema de libertad de prensa y protección de la vida y la seguridad de quienes ejercen el ejercicio periodístico. pic.twitter.com/m5vtLOzn6p — Daniel Palacios (@DanielPalam) December 2, 2020

“Hay que dejar claro que no se está violando ninguna norma, la Constitución es clara en que los viceministros podrán asistir cuando haya una excusa”, indicó Palacios.



El viceministro agregó que los ministros que no asistieron “no están viendo televisión” sino atendiendo compromisos de Gobierno.



Al final de la sesión, por solicitud de la congresista Goebertus, la Plenaria de la Cámara de Representantes votó una proposición que buscaba que se rechazaran las excusas presentadas por los ministros. No obstante, las mayorías de la corporación votaron en contra, es decir, los congresistas excusaron a quienes los dejaron plantados.



