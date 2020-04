Recursos para el remezón económico que se viene. Esa es la primera necesidad que tiene el Gobierno Nacional ante la emergencia presentada por el coronavirus.



Así lo consideró el senador liberal y expresidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, quien le explicó a EL TIEMPO las propuestas que tienen algunos sectores del liberalismo para atender la crisis.

¿Cómo están viendo la situación desde el liberalismo?



Este no es un tema solo del país, sino que es del mundo y lo que tenemos que reconocer es que el mundo no será igual después de la emergencia. En Colombia se va a abrir un debate muy fuerte sobre el modelo de salud. Hay que reconocer lo que hoy es evidente y es que el modelo fracasó, no fue capaz de prevenir. Se escondieron las EPS que recibieron dinero durante muchos años y le dejaron toda la carga del sistema a la red pública. Tenemos que entender que esto cambio y los partidos políticos tenemos que salir con unas propuestas muy fuertes en el corto, mediano y largo plazo.



¿Qué propuestas están haciendo los sectores liberales en el corto plazo?



Lo primero es que tenemos que dejar que quienes tienen el conocimiento científico y la experticia sean los que recomienden al Gobierno los pasos a seguir. No es prudente que quienes no tenemos el conocimiento ni somos médicos epidemiólogos ni infectólogos salgamos a decirle al Gobierno que tiene que hacer en la atención inmediata del tema. No se ven bien los dirigentes políticos hablando de todo y menos de estos temas.



¿Qué ven desde su partido que el Gobierno necesita en este momento?



El Gobierno necesita liquidez para enfrentar lo que se viene. Según lo han dicho los expertos, ni siquiera estamos cerca del pico de la pandemia. El Gobierno necesita una plata y hay que ayudársela a conseguir con una visión diferente. Esto no puede manejarse con la ortodoxia de los neoliberales, sino con el pragmatismo de los que ven que la prioridad es salvar vidas y relanzar la economía. Ante esto, desde algunos sectores liberales le lanzamos al Gobierno una serie de propuestas.

¿En qué están enfocadas esas propuestas?



Nos gusta que el Gobierno ya acogió una de ellas que fue la flexibilización de los recursos de las regalías para que, descentralizadamente, gobernadores y alcaldes puedan aperarse mejor con algunos equipos y otras cosas que se necesitan en los centros de salud y puedan atender la emergencia de la comida.



¿Qué otra propuesta están haciendo los liberales?



Otro planteamiento que complementa esto es , por favor, no salgamos a hacer compras estatales en las grandes tiendas con recursos de regalías, sino que aprovechemos para comprarles comida a nuestros campesinos porque eso mueve la economía y, al mismo tiempo, permite que la gente del campo se quede allí, porque va a tener un ingreso y no se les cierra el comercio con las ciudades. Ahí hay una posibilidad interesante. Me imagino, por ejemplo, grandes compras a las cooperativas de paneleros, de paperos, de cebolleros, es decir, compremos y tratemos de consumir los que ellos producen y para ello hay que flexibilizar esas compras y que alcaldías salgan a hacerlo de una manera ágil.



¿De dónde pueden salir más recursos para la crisis?



Este es un tema de liderazgo latinoamericano y mundial y así se lo planteamos al Presidente de la República. Los propios directivos del Fondo Monetario Internacional lo dijeron: ‘perdamos el miedo de salirle a decir al mundo que Colombia no considera ético utilizar 8,5 billones de pesos que tiene en su presupuesto para pago de intereses de la deuda externa, cuando hay otras prioridades. No solo Colombia, sino si Argentina, México, Chile y otros países lo siguen diciendo esto va a obligar a repensar esa tensión de la deuda y el Partido Liberal está listo para autorizar el traslado de esos 8,5 billones de pesos destinados a pagar intereses de la deuda externa.

¿Hay recursos que podrían salir del Banco de la República?



Hay un elemento que vale la pena estudiar con mucho juicio. El Banco de la República administra las reservas de Colombia. Hoy Colombia tiene entre 50 y 55 billones de dólares de disposición inmediata. Los tiene ahí, invertidos en el Banco Mundial y en el sistema financiero internacional, pero ahí está la plata. Lo que ha pasado en los últimos meses es que esa moneda, que estaba en 2.700 o 2.800 pesos, hoy está en más de 4.000 pesos. Colombia también tiene algunos ahorros en euros y otros en oro. Esos ahorros hacen que al finalizar el año 2020 algunos analistas nos digan que las utilidades por la simple valorización de la moneda en la cual tenemos nuestros ahorros en comparación con el peso van a hacer que el Banco de la República crezca en su patrimonio más de 100 billones de pesos.



¿Qué se puede hacer en este caso concreto?



Los liberales decimos ‘Presidente, siéntese con el Presidente del Congreso, llame a un acuerdo nacional para que usted, a nombre de todos los colombianos, pueda que el Banco de la República, con recursos disponibles que tiene ya, le haga un préstamo a interés cero al Gobierno’.



¿Qué otra idea tienen los liberales?



Creemos que hay que sentarse a construir un plan de relanzamiento de la economía. Creo que la primera decisión sabia es no llamar a los mismos economistas que defienden un modelo en el cual a los colombianos no nos ha ido bien. Hay que tener la suficiente amplitud mental para pensar en cosas distintas, por ejemplo, en créditos directos de Bancoldex a empresarios, sin intereses, y una parta condonable. Hay que pensar que el Gobierno tiene que sentarse a negociar con ciertos sectores de la economía para ayudar en porcentajes de salarios a los que no podemos dejar que pierdan el empleo.



