Este miércoles, en la sede de EL TIEMPO durante el foro Ley de Sometimiento a la Justicia - Hoja de Ruta, realizado por esta Casa Editorial, el senador Iván Cepeda respondió a las afirmaciones de la procuradora Margarita Cabello, quien también asistió al encuentro.



Al inicio de la intervención, dijo que espera "tener discusiones más cordiales a futuro de las que hemos tenido hasta ahora" con Cabello y el fiscal Francisco Barbosa.



Cepeda, quien es uno de los ponentes del proyecto de ley, aseguró que "es impresentable lo que dice la Procuradora". Cabello señaló en su intervención que pese a las correcciones que se le hicieron al articulado, no ve clara la reparación a las víctimas.



"Las víctimas individualmente tienen que ir a un proceso civil de indemnización", dijo al respecto, añadiendo que como está el texto, la reparación sería de carácter colectivo.



En este sentido, Cepeda respondió asegurando: "Es impresentable que lo diga la Procuradora. Una cosa es que tengamos desavenencias, pero no con falacias.

Pido responsabilidad pública sobretodo de alguien que tiene que ver con la conducción de un órgano de control como la Procuraduría".

La procuradora Margarita Cabello en foro de EL TIEMPO sobre Ley de sometimiento. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

Luego el congresista del Pacto Histórico cuestionó: "¿Cómo es posible que venga aquí, sin sonrojarse, la señora procuradora a decir que el proyecto de ley que hemos presentado no tiene en cuenta los derechos de las víctimas? ¿Ha leído el texto? ¿Cómo es posible que diga semejante cosa?".



El senador expuso que el proyecto tiene un capítulo entero dedicado a esta población. En lo que tiene que ver con la reparación, dijo que hay un fondo para ello y que este proceso puede ser individual y colectivo. "Las víctimas tienen participación en todos lo estadios del procedimiento. Podemos perfeccionar o aumentar la participación y la manera como se garantizan los derechos, estamos dispuestos", afirmó en el foro moderado por la editora de la Unidad Investigativa de este diario, Martha Soto.



También señaló que en la ley hay "condiciones muy claras en las cuales se pide que estas personas respondan a las víctimas".



Cepeda aclaró que en la ley sí es clara la distinción entre cuáles son los grupos armados rebeldes con carácter político y los grupos que son estructuras que tienen que ver con "crímenes de alto impacto".



"Hay una definición muy precisa de estas estructuras. En la ley 2272 creamos una instancia de alto nivel en la cual está, entre otros, el señor Fiscal General, para que haga una definición de los grupos. Y si no lo está, es conveniente invitarlo", afirmó.

Sobre las críticas que han señalado que la ley de sometimiento es una mezcla entre justicia transicional y justicia ordinaria, Cepeda expuso: "Este proyecto está claramente inscrito en la figura ordinaria. Tiene figuras que no provienen directamente de la justicia transicional o que se usan en la justicia transicional, pero que pertenecen a la órbita de la justicia premial o restaurativa. Es importante hacer diferencias entre justicia transicional y restaurativa. Son dos términos que no son sinónimos".



En lo que tiene que ver con las penas que se contemplan para los miembros de bandas criminales, Cepeda dijo que el fiscal ha señalado que "los narcotraficantes están de fiesta", pero asegura que eso no es así.

"No hay tal cosa. Acá hay unas penas claramente establecidas, mucho más drásticas de otras políticas de sometimiento. Durante los gobiernos del expresidente Uribe, con el decreto 128 del 2003, se llevó a más de 35.000 personas a una situación de absoluta impunidad. En Justicia y Paz quedaron 400 paramilitares, pero al resto de personas que pertenecieron a las Auc, con un decreto -no con una ley- que creó el Comité de Dejación de Armas, fueron desapachadas, se les entregó una boleta y hoy viven sin tener una deuda con la justicia", explicó.



El senador manifestó que en esta ley que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro no hay figuras como la que expuso.

