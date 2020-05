Ley que beneficiaría a Arias, con los días contados en el Congreso

Con los días contados parece estar el proyecto de ley estatutaria que permitiría que los aforados apelen sus condenas ante una segunda instancia, derecho que busca ser amparado en Colombia.

La iniciativa fue radicada el 24 de julio del año pasado, pero, por ser de carácter estatutario, tiene un año legislativo para ser aprobada. Es decir que tendría hasta el próximo 20 de junio para superar los tres debates que le faltan en el Congreso.



El propósito del proyecto es brindares la posibilidad a unos 250 aforados de que impugnen sus condenas en una segunda instancia. Esto debido a que hubo un periodo de tiempo en el cual no estaba habilitada esta opción y estos condenados recibieron sus sentencias en ese momento.



Este fue el caso del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, en julio de 2014, por las irregularidades cometidas en Agro Ingreso Seguro. Arias fue jefe de esa cartera durante parte de los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe.



Esta situación, y el hecho de que el proyecto fuera impulsado por varios congresistas uribistas, llevó a varios sectores a manifestar que era una iniciativa que buscaba favorecer al exministro.



El proyecto ha sido objeto de polémica desde el comienzo. Cuando fue radicado se detectó un parágrafo que habría permitido la excarcarcelación de los aforados mientras se cumplía la apelación de sus condenas.



Ante esto, el propio expresidente Uribe manifestó que la iniciativa sería retirada para excluir este apartado y sería presentada nuevamente, lo que en efecto sucedió.



En diciembre del año pasado, la Comisión Primera del Senado le dio su primero de cuatro debates, pero en este semestre la plenaria del Senado, donde debe cumplir su siguiente prueba, no lo ha abordado ni tampoco ha votado iniciativas.



Sin embargo, de acuerdo con el artículo 208 de la Ley 5ª de 1992 (reglamento del Congreso), los proyectos de ley estatutaria, como es este, “deberán expedirse en una sola legislatura”, es decir en un solo año de trabajo congresional.



Como la iniciativa fue radicada el 24 de julio ese año se cumple el próximo 20 de junio, cuando legalmente concluyen las sesiones ordinarias del Congreso.



Una luz que tendría la iniciativa sería que el Gobierno la incluya en las sesiones extras que han sido anunciadas por la ministra del Interior, Alicia Arango, pero esta posibilidad no está del todo clara todavía.



