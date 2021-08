Ley prohíbe el despido de padres de familia cuando esperen un hijo

Este miércoles fue sancionada por el presidente Iván Duque la ley sobre fuero de paternidad que extiende la prohibición de despido a un padre de familia, cuando esté a la espera de un hijo.



Se trata de la Ley 2141 del 10 de agosto de 2021 “Por medio de la cual se modifican los artículos 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo, con el fin de establecer el fuero de paternidad”, de la autoría del senador cesarense, Didier Lobo Chinchilla.



“Se busca el amparo de los niños por nacer, cesar la discriminación de mujeres embarazadas no trabajadoras, a quienes se les garantiza el mínimo vital, extendiendo la prohibición de despido a sus cónyuges o compañeros”, dijo Chinchilla.



Claves de la Ley

- Ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa.



- La Sentencia C-005 de 2017 de la Corte Constitucional concluyó que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa al no extender al padre trabajador el fuero previsto en los artículos 239 y 240 del CST, existiendo situaciones análogas o jurídicamente comparables.



-Garantiza la estabilidad laboral de la mujer durante su licencia de maternidad y la del trabajador cuya cónyuge, pareja o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo y no tenga un empleo formal.



-Igualdad de derechos de los hombres y las mujeres en el sentido que se amplíe este beneficio a las 18 semanas después del parto, equiparando el fuero con la licencia de maternidad en el marco de las relaciones familiares y laborales.



-Para poder despedir a una trabajadora durante el período de embarazo o a las dieciocho (18) semanas posteriores al parto, el empleador necesita la autorización del Inspector del Trabajo, o del Alcalde Municipal en los lugares en donde no existiere aquel funcionario.



-La ley no aplica para los hombres que su cónyuge o pareja permanente tenga un trabajo formal o estable.



