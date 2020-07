En canoas y burros se podrán transportar niños de escuelas rurales

Esta semana el presidente Iván Duque sancionó la nueva ley de transporte escolar rural, de autoría de la representante Juanita Goebertus, que busca garantizar a los niños de territorios de difícil geografía un transporte adecuado para que puedan asistir a estudiar.

En pocas palabras, la iniciativa crea una excepción para que los alcaldes de los municipios más alejados puedan contratar el servicio de transporte escolar, cuando sea necesario, por condiciones geográficas o por falta de empresas legalmente constituidas, con medios de transporte no motores, como canoas, burros, caballos o bicicletas.



En diálogo con EL TIEMPO, la congresista Goebertus explicó que con esta nueva norma “se mejora el acceso de los niñas y niñas a la educación en la ruralidad, y con ello abrirles a un mundo de oportunidades que los saquen de la trampa de pobreza”.



¿Cuándo podrán ver los niños de zonas rurales materializado esta ley?



Dependemos de la agilidad de los gobiernos locales en municipios rurales para pedir la excepción, y de la velocidad del gobierno para desarrollar la reglamentación en cada caso. Vamos a estar haciendo seguimiento para que sea lo antes posible.



¿Qué va cambiar en el país con esta nueva norma?



Mejorar el acceso de los niñas y niñas a la educación en la ruralidad, y con ello abrirles a un mundo de oportunidades que los saquen de la trampa de pobreza.

En la ley se habla de flexibilizar algunos requerimientos para el servicio de transporte...¿Eso no es poner más en riesgo a los menores?



La ley es clara en establecer que el reglamento deberá establecer garantías para la protección de los niños y niñas. Pero la realidad de estos territorios no es la misma de Bogotá. Exigir que si no hay un bus amarillo con cinturones de seguridad no se pueda contratar el servicio de transporte es dejar a los niños sin acceso a la educación. Si el único medio es una panga, es preferible que vayan en panga pero con alguien manejándola y con chalecos salva vidas. Por eso este proyecto protege el acceso a la educación y la vida e integridad de los niños.



¿Cómo se va a manejar el asunto de las pólizas?



Pensar que en estas zonas hay aseguradoras privadas que van a asegurar un burro es irreal. En conversaciones con varias personas del gremio nos sugirieron subsidiarlas. Por eso la potestad de reglamentarlas quedó en cabeza del Gobierno.



¿Qué tipo de transporte se podrá utilizar?



Estamos haciendo referencias a pangas, a canoas, a bicicletas, a burros o caballos. Son medios de transporte que hoy se usan por parte de las comunidades, pero que se usan sin contratación por parte de las alcaldías y, más grave aún, sin condiciones de seguridad vial para los niños y niñas que están tratando de llegar a estudiar. Entonces, termina la misma familia viendo cómo resuelve que sus hijos lleguen a estudiar, y terminan, como lo muestra una famosa foto de la Defensoría, remando tres niñas remando solas durante tres horas. Llegan a estudiar molidas, con total imposibilidad de tener capacidad de concentración, con riesgos gravísimos para sus vidas, porque no había chalecos salvavidas

