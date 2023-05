La ley de sometimiento y el proyecto de humanización del sistema penitenciario se están enredando. Si bien son dos iniciativas bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro, aún no arrancan sus debates en el Congreso, pese a que falta menos de un mes para que termine la legislatura.



Todo estaba listo para que la ponencia de sometimiento fuera radicada esta semana. El ponente, el senador Ariel Ávila, informó que el martes o miércoles se estaría llevando a cabo el trámite para que el debate se iniciara el 30 de mayo. Sin embargo, esto no sucedió y, por ahora, la radicación del texto quedó para el lunes 29 de mayo.



¿Qué pasó? El Gobierno no ha logrado consolidar las mayorías para que se inicie el trámite y no quiere poner en riesgo una ley clave para la ‘paz total’ del presidente Petro cuya discusión se está esperando desde el año pasado, pues es el marco jurídico para someter a las grandes estructuras criminales, como el ‘clan del Golfo’.



El anuncio del Partido Conservador de no apoyar la reforma laboral provocó que el Ejecutivo barajara nuevamente las cuentas para esta iniciativa.

Sin embargo, esta semana el Gobierno se ha estado moviendo y ya habría logrado consolidar apoyos para radicar la ponencia.



“El proyecto es muy importante, especialmente por el mensaje que queremos enviar. El mensaje es que el Gobierno y parte del Congreso han construido una propuesta para que estas bacrim sepan a qué atenerse. No nos parece conveniente que se siga hablando de acercamientos, de abogados. No, señores, esto es lo que el Gobierno ofrece”, aseveró esta semana en el Congreso el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.



Si el Gobierno pretende sacar adelante este proyecto, deberá citar a sesiones extras, ya que no citarán a comisiones primeras cojuntas para agilizar el trámite. De hecho, el presidente de la Cámara, David Racero, anunció que habría extras hasta el 30 de junio.



El proyecto que sí tiene mensaje de urgencia y ponencia lista es el de humanización del sistema penitenciario, pero, extrañamente –según Velasco–, no ha sido citado.



“Sorprende al Gobierno que lleve más de 4 semanas anunciado en Senado y en Cámara no se haya hecho. Es bastante extraña esa circunstancia. Esperemos que no sea nada distinto a un olvido del presidente de la Comisión I de la Cámara. Frente a esos olvidos, el Gobierno no actúa. Esos olvidos no empujan al Congreso, son responsabilidades del Congreso y nosotros respetamos”, dijo el ministro en la Comisión I del Senado este martes.



Al Gobierno también le ha costado consolidar los apoyos para este proyecto y eso retrasó su trámite desde un principio. Incluso, en la Comisión I de la Cámara, donde se debe iniciar el trámite, se demoraron en escoger a los ponentes y varios sectores pidieron que se retirara el proyecto.

Frente a los señalamientos del ministro del Interior, el representante Juan Carlos Wills, presidente de la Comisión I, aseguró que no hay “ningún olvido” por parte de la mesa directiva de esa célula legislativa.



“Él, que fue presidente de esta Comisión, también sabe de la congestión legislativa en la que siempre está esta Comisión. Hay muchas iniciativas de carácter parlamentario que tienen el mismo interés, o, a veces, más que los proyectos del Gobierno. Por eso es que estamos trabajando de manera ardua para que los congresistas, que son electos de todas las regiones, puedan sacar adelante sus proyectos”, dijo el congresista conservador.

