En la misma semana que el presidente Gustavo Petro estará en Estados Unidos y tendrá su primer encuentro oficial con el mandatario norteamericano Joe Biden, en Colombia su agenda legislativa afrontará momentos cruciales.



No solo se inicia el debate en Comisión Séptima de la reforma de la salud, sino que se espera que se realicen las primeras reuniones entre los ponentes del proyecto de ley de sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales para hacer el texto final que presentarán para discusión en la Comisión Primera de Senado. Este proyecto es uno de los ejes de la política de ‘paz total’ de este Gobierno.



Como en otros textos de origen gubernamental, las posiciones están encontradas en varios temas del articulado, como lo evidenció el foro que realizó EL TIEMPO el miércoles pasado y que contó con la presencia del ministro de Justicia, Néstor Osuna; el fiscal Francisco Barbosa; la procuradora Margarita Cabello; el presidente del Congreso, Roy Barreras; el senador Iván Cepeda, uno de los ponentes del proyecto; entre otros expertos en la materia.



Ante las distintas posiciones que ha generado el proyecto, el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde y otro de los ponentes, le comentó a este diario que se reunirán desde el lunes para nuevamente estudiar la iniciativa, pero que aún no tiene claro los puntos por modificar en la ponencia.No obstante, expresó que, sin incluir las observaciones hechas por el fiscal Barbosa, la mayoría de modificaciones que están sobre la mesa son “de forma y no tanto de fondo”.



El ministro de Justicia, Néstor Osuna, dio detalles más técnicos de los puntos que considera que pueden cambiar tras las discusiones de la próxima semana. “Los cambios van a ir a endurecer el régimen para los que ya fueron condenados —es decir, para los que ya fueron sometidos por el Estado— y posiblemente se supriman algunas normas de procedimiento que incluye el proyecto y que pueden luego desarrollarse en decretos reglamentarios o resoluciones de la Fiscalía”.



En cuanto a las observaciones que ha venido haciendo el fiscal general, Francisco Barbosa, Osuna comenzó aclarando que una buena parte de las sugerencia de modificaciones que presentó ante el Consejo Superior de Política Criminal fueron incluidas en el texto que radicaron en Senado: “Se aceptaron siete sin modificación, una con modificación —la que modula los beneficios por entrega de bienes— y una no se incorporó”.



Luego complementó señalando que se incluirán en la ponencia las recomendaciones sobre restar detalle procedimental —que el proyecto no establezca la dependencia de la Fiscalía que asuma la investigación— y se entraría a “precisar algo más el alcance del principio de oportunidad por concierto para delinquir”, un aspecto en el que ha reiterado sus críticas el Fiscal.



Barbosa ha sido uno de los que más han expresado reparos sobre el proyecto de sometimiento, incluso hizo gira por varios partidos y tuvo reuniones con el presidente Gustavo Petro y Roy Barreras para compartir sus objeciones al texto presentado por el Ministerio de Justicia.



Uno de los aspectos en los que más ha hecho énfasis la cabeza del ente acusador es que supuestamente la propuesta confunde elementos de la justicia transicional y del sometimiento penal ordinario.



“No podemos confundir una cosa con la otra, el texto que se presentó en el Congreso es una especie de copia de lo que es el sistema transicional en un proyecto de sometimiento”, comentó en el foro de EL TIEMPO. También aseveró en ese espacio que, supuestamente, se estaría llevando un mensaje erróneo de negociación con bandas criminales y narcotraficantes: “Intérpretes del Presidente que han terminado llevando al país a creer que se requiere hacer negociaciones políticas con mafiosos y esto es un proceso de sometimiento”.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que aceptarán algunas de las sugerencias hechas por el fiscal Barbosa. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

Otra de las observaciones que ha venido haciendo el Fiscal es el posible desbordamiento en la aplicación del principio de oportunidad de aprobarse el articulado tal como está en el proyecto radicado. “La renuncia condicionada a la persecución penal en virtud del principio de oportunidad será aplicada a quienes hayan incurrido en los delitos de concierto para delinquir simple o agravado (…)”, reza el texto. Para el Fiscal, dicho apartado podría sacar de las cárceles a un sinnúmero de condenados, ya que por la ventana del concierto para delinquir se camuflaría una amplia cantidad de delitos. “Un indulto disfrazado”, calificó Barbosa.



La procuradora Margarita Cabello también ha tenido objeciones similares y, además, en el foro de EL TIEMPO invocó el ‘coco’ de la Corte Penal Internacional (CPI). “Ese riesgo está, podría ocurrir”, aseveró Cabello, pues, a su consideración, sería problemático para el tribunal internacional la entrega de beneficios a vinculados a graves delitos de lesa humanidad.

Los puntos básicos

El proyecto de sometimiento a la justicia es una de las columnas de la ‘paz total’. De esta depende el desarrollo del marco regulatorio para el sometimiento colectivo de grupos criminales como el ‘clan del Golfo’ —con el que se suspendió el cese del fuego—, ‘los Pachenca’ (autodenominados ‘Autodefensas de la Sierra Nevada’) y otras organizaciones al margen de la ley sin asociación política.

Entre los aspectos básicos de la propuesta del Gobierno para los que se acojan están penas máximas de seis a ocho de prisión en centro carcelario y cuatro años de acciones restaurativas, aplicación del principio de oportunidad para reducción de penas a cambio de información y colaboración, obligación de aportes de verdad y compromiso de no repetición, juicios colectivos a las organizaciones criminales, devolución del seis por ciento de los recursos que entreguen para reparación, entre otros beneficios.



Los ponentes han dejado claro que el proyecto no incluye “garantía de no extradición” y tampoco creará una instancia judicial nueva.

