Después de varios meses de total hermetismo, el Gobierno Nacional reveló este miércoles la ley de sometimiento que le dará instrumentos jurídicos para desmantelar las grandes estructuras criminales del país en medio de la propuesta de 'paz total' del presidente Gustavo Petro.



La iniciativa, que espera el concepto del Consejo de Política Criminal para ser radicada en el Congreso, tiene como propósito someter grupos delincuenciales como el 'clan del Golfo' y los 'Pachenca', los cuales ya expresaron al Ejecutivo su voluntad para dejar las armas y desde enero están en un cese bilateral del fuego con la Fuerza Pública.



(Además: Este es el proyecto del gobierno para el sometimiento de las bandas)

En diálogo con EL TIEMPO, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alirio Uribe, quien será ponente y ayudó a construir dicha iniciativa, explicó cuáles son sus alcances y dijo que no tiene nada diferente a Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de los paramiliatares, pero este marco jurídico buscará que las estructuras que se acojan no se transformen en unas nuevas, como pasó con ese proceso.



"Pienso que realmente esta ley no está haciendo nada diferente a lo que ya se hizo con Justicia y Paz. Al contrario, esta ley lo que hace es tratar de corregir los riesgos de Justicia y Paz para evitar que no se reediten los grupos", aseveró Uribe, quien junto con el senador Ariel Ávila (Alianza Verde) fue ponente de la ley 418, la cual le permite al Gobierno adelantar diálogos de paz con grupos de origen insurgente, como el Eln.



(También: 'No se altera la extradición': Néstor Osuna por proyecto de ley de sometimiento)

Como todas las leyes en el Congreso, nunca se aprueban como llegan FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál es la esencia de esta ley?



Como el país sabe, se había expedido la ley de ‘paz total’ (la 418) y el Gobierno había quedado con el compromiso de presentar esta ley, es que la ley de sucesión a la justicia, de desmantelamiento de estructuras armadas de alto impacto. Esta ley, como su título lo dice, lo que hace es crear los mecanismos de sucesión a la justicia y establece los procedimientos para la investigación y judicialización del grupo. Se hace una acción colectiva desde el punto de vista judicial.

¿Cómo se hará ese sometimiento?



Tiene tres fases. La fase inicial, que es la que hace el Gobierno Nacional, es la de acercamiento. Los grupos manifiestan la voluntad de desmontar el grupo, hacer sucesión a la justicia, en la cual ellos van a decir quiénes son los integrantes, van a entregar si tienen personas secuestradas, reclutados. Allí van a declarar la ruta de los bienes, toda la información, las redes de apoyo. Esa fase terminaría con el acta de acuerdo con el Gobierno. Hasta ahí es un procedimiento administrativo, en la cual el grupo se identifica, identifica los crímenes, las víctimas, toda esa información. Es la que hace el Ejecutivo a través del alto comisionado de Paz, Danilo Rueda.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro del Interior, Alfonso Prada, y el ponente de la Ley 418 en Cámara Alirio Uribe. Foto: Mininterior

¿Qué viene una vez se concluya esa fase?



Esa información pasa a la Fiscalía, las fiscalías que son especializadas en sometimiento a la justicia y desmantelamiento de grupos criminales. Allí se hace una imputación colectiva con base en la información que se tenga de esas personas por las bases de datos de inteligencia, por las bases de datos de la Fiscalía. Y esa imputación colectiva va a incluir todos los miembros del grupo, responsabilidades individuales y va a ser un proceso colectivo con participación de las víctimas y demás.

¿Cuál es la tercera fase?



Será la aceptación de cargos y el cumplimiento de todos los requisitos. Es un procedimiento de justicia ordinaria. La ley deja claro que ninguno de los que pertenecen a estos grupos son considerados actores políticos, no hay justicia transicional, lo que hay son unas penas sustitutivas.



(Le puede interesar: ¿Qué viene para el Partido Conservador con Efraín Cepeda como presidente?)

¿Cómo serán esas penas?



Son más o menos parecidas a las de Justica y Paz, que son de seis a ocho años de detención física sin ningún descuento.

Facebook Twitter Linkedin

Néstor Osuna, ministro de Justicia, Ariel Ávila, senador, y Alirio Uribe, representante a la Cámara durante la presentación del proyecto. Foto: Ministerio de Justicia

Es decir, van a pagar cárcel…



Exacto, serán en la cárcel, no habrá cárceles especiales ni nada de eso. Luego vendrán cuatro años de una especie de libertad vigilada para tomar las medidas restaurativas y de reparación y demás. Después de que pasen esos 12 años se anularía la condena por los delitos que dice el código penal y esas penas de sustituyen por esos dos componentes: pena física y medida restaurativa bajo vigilancia.

¿Qué pasa con los que vuelvan a delinquir?



Pierden los beneficios.



(Le puede interesar: Reforma salud: dudas sobre su trámite legislativo llegarían al Consejo de Estado)

¿Habrá tratamientos diferentes según los delitos?



Esas penas, las de 12 años, son para los máximos responsables. Los que no son máximos responsables, como pasó en Justicia y Paz, se les aplica principio de oportunidad a aquellos que solo tengan concierto para delinquir, porte de armas, entre otros. Pero los delitos graves, homicidio, secuestro, no se pueden someter a principio de oportunidad, esos irían directamente al proceso de sometimiento con cárcel.

Facebook Twitter Linkedin

Danilo Rueda, alto comisionado de Paz Foto: EFE

¿Y cómo harán para confirmar que los delitos sí son?



Si quiero pasar de agache por un principio de oportunidad diciendo que no tengo crímenes y aparece una víctima diciendo que sí los tengo, obviamente, automáticamente pasa al otro procedimiento.

¿Es un tema más de confianza en las bandas?



Pero también en la información que tenga inteligencia, la Fiscalía.



(En otras noticias: Eln pide al Gobierno localización y entrega de los restos de Camilo Torres)

¿Y en el caso de un extraditable? Muchos jefes del ‘clan del Golfo’, por ejemplo, tienen pedido de extradición



La ley no se ocupa del tema de la extradición. Es un tema que tendrá que negociar el Gobierno como en su momento lo hizo el presidente Álvaro Uribe con los comandantes paramilitares que se sometieron, que después él mismo pidió que los extraditara, o como después se hizo con las Farc. Esta ley no toca los tratados internacionales y esa será una negociación que tendrá que hacer el Presidente, la Cancillería por las vías diplomáticas que tenga.



(Siga leyendo: Gobierno y Eln llegan a México con la presión de lograr avances concretos)

¿Incluir el tema de la extradición en el articulado dificultaría mucho el trámite?



Exactamente.

Usted ya fue ponente en la 418, junto con Ariel Ávila, y la sacaron adelante. ¿Cómo está el ambiente en el Congreso para esta ley?



Como todas las leyes en el Congreso, nunca se aprueban como llegan. Pienso que realmente esta ley no está haciendo nada diferente a lo que ya se hizo con Justicia y Paz. Al contrario, esta ley lo que hace es tratar de corregir los riesgos de Justicia y Paz para evitar que no se reediten los grupos.

¿Y cómo harán eso?



Los grupos dicen quiénes son sus miembros, dónde están, pero luego viene un proceso de contrastación que hace el Gobierno a través de los organismos de inteligencia, el Ejército, la Policía, pero luego de eso el Fiscal General clasifica la lista. El comisionado de Paz le entrega la lista al Fiscal y la Fiscalía, que tiene más información puede ayudar a depurar esas listas. Pero está claro en la ley que si soy miembro representante y meto gente que no es del grupo, pierdo los beneficios.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA