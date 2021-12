El proyecto de ley de seguridad ciudadana se convirtió en uno de los pulsos más intensos que ha tenido el Gobierno con la oposición en el Congreso. De la correcta aplicación de esta norma en el futuro dependerá buena parte de la credibilidad de las autoridades en el control de delitos que afectan al ciudadano de a pie.



La iniciativa, que concluyó su trámite esta semana en el Legislativo, busca endurecer castigos para delitos como hurto o daños a sistemas de transporte público o de infraestructura oficial, como los CAI o los palacios de justicia, entre otros.



Uno de los temas más controversiales fue la creación de agravantes para algunos de estos delitos cuando los señalados porten máscaras u otros elementos que impidan su identificación.



La inclusión de este tipo de disposiciones hizo que la polémica se centrara en hasta qué punto se estaba limitando la protesta social, un derecho que la oposición defendió con vehemencia. Este tema ha sido uno de los más álgidos en los últimos años, especialmente a finales de 2019 y mediados de 2021, cuando diferentes sectores sindicales y universitarios y grupos de ciudadanos salieron a las calles a protestar.



Desde el primer momento, el Gobierno y las autoridades insistieron en el respeto a las marchas sociales y en el castigo a miembros de la Fuerza Pública que incurrieron en supuestas irregularidades contra algunos ciudadanos.



Sin embargo, la protesta social fue utilizada por diversos sectores y grupos armados ilegales para la comisión de delitos que terminaron afectando gravemente a la población en general con la destrucción de sistemas de transporte masivo en diferentes ciudades o bloqueos, como los que llevaron a la quiebra a varias empresas y encarecieron el precio de los alimentos, como lo han explicado diferentes analistas.



En este tipo de hechos de violencia se enfocó el Gobierno en el trámite del proyecto de ley de seguridad ciudadana, dejando claro que una cosa es la protesta pacífica, como la que protagonizaron miles de ciudadanos y la cual es reconocida por las autoridades, y otra son los actos de violencia que se cometen en medio de las manifestaciones.



El ministro del Interior, Daniel Palacios, le dijo a EL TIEMPO que “en ninguna parte (de la ley) se limita la protesta social, la cual está garantizada por la Constitución. La protesta pacífica está protegida y no encontrarán en esta iniciativa nada donde se mencione ninguna limitación a ella”.



Infografía sobre la ley de seguridad ciudadana. Foto: EL TIEMPO

“Lo que sí existen son temas como la agravación al daño en bien ajeno cuando se cometa al sistema de transporte público –que es de todos los colombianos– o sobre la infraestructura de seguridad ciudadana –los CAI de la policía– o cuando se atenta contra la infraestructura al sistema de administración de justicia –es decir, palacios de justicia–”, afirmó el funcionario.



Para algunos sectores de oposición, sin embargo, algunas de las normas aprobadas en esta iniciativa van en contravía de los derechos de los ciudadanos y, especialmente, de la protesta.



El senador Roy Barreras afirmó que esta iniciativa “criminaliza la protesta, legitima la justicia por mano propia, legaliza formas de paramilitarismo urbano” y “autoriza disparar” a poblaciones como los jóvenes.



Para la representante a la Cámara de izquierda María José Pizarro, este “no es un proyecto de ley que defienda las libertades, que construya confianza ciudadana: es un proyecto de ley oportunista, porque dada la inseguridad que hay en el país, la cual el Gobierno no ha podido controlar, tiene que traer una iniciativa en época electoral para decir que hace algo cuando no ha hecho nada”, dijo la congresista.



En sentido contrario, el ministro Palacios afirmó que “el discurso de la oposición siempre ha sido de tildar al Gobierno de paramilitar, cuando esta es una administración que cree en la seguridad y en la autoridad”.



“Sabemos que para muchos de la oposición el equivalente a seguridad y autoridad es paramilitarismo; que, para algunos, el equivalente de llevar delincuentes a la cárcel es debilitar los derechos de los ciudadanos, y que hay algunos que creen que la impunidad y premiar a los delincuentes es el camino. Lo que nosotros decimos es que este proyecto fue pensado en el ciudadano que está cansado de ser víctima de delitos”, afirmó Palacios.



Desde ya la oposición anunció que acudirá a todas las instancias judiciales e internacionales para demandar esta norma (ver recuadro), pero más allá de ello, la responsabilidad con la que las autoridades la apliquen será clave para determinar cuál de las dos partes tuvo razón en este pulso.

El Gobierno responderá a demandas

Desde ya varios sectores de oposición anunciaron que llevarán el tema a diferentes cortes internacionales.



En este sentido, el ministro del Interior, Daniel Palacios, afirmó que esto “hace parte de la institucionalidad, de nuestra Constitución”, y que “existe la posibilidad de que cualquier ciudadano demande una ley ante los órganos competentes”.



“Lo que no puede pasar es que haya tres o cuatro personas que son las que saben qué es constitucional y qué no. Eso dejémoselo a la Corte Constitucional. Ni tampoco que muchos congresistas, incluso aspirantes a la Presidencia, nos quieran educar a todos sobre qué es lo institucional y qué no. Eso lo determinará solo la Corte Constitucional”, afirmó el funcionario, quien agregó que el Gobierno hará “toda la claridad que aquí no se están violando los derechos humanos de nadie”.



