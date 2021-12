Un total de 22 artículos de los 68 que tiene el proyecto de ley de seguridad ciudadana fueron objeto de conciliación, la cual se está votando este miércoles en la mañana en las plenarias de Senado y Cámara.



La iniciativa, que se terminó de tramitar en sesiones extras, marcó el final del trabajo legislativo de este año, y espera darles a las autoridades mayores herramientas –en diferentes aspectos- para combatir la delincuencia callejera y los delitos que más afectan a diario a los ciudadanos.



Luego de un par de días de duras discusiones en las plenarias de Senado y Cámara y la aprobación de la conciliación, este miércoles, el proyecto quedará listo para que el presidente Iván Duque lo sancione y entre a regir inmediatamente.



La iniciativa aborda, básicamente, cuatro puntos: modificaciones al Código Penal, al de Seguridad y Convivencia, a las normas de extinción de dominio y regulación del porte de armas, especialmente las denominadas de menor letalidad.



Dentro de los principales temas que fueron conciliados por el senador por Cambio Radical Germán Varón y el representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan Manuel Daza, designados por las mesas directivas para esta labor, hay varios que vale la pena resaltar.

El primero de ellos es el que tiene que ver con la propiedad privada y la manera en la que los ciudadanos podrán defenderla de ataques violentos. Esta parte del proyecto fue objeto de una fuerte polémica, promovida especialmente por sectores de oposición.



Según lo aprobado, se modifica el artículo 32 del Código Penal, el cual habla de ausencia de la responsabilidad penal en ciertas situaciones y, en este caso, cuando haya necesidad de “defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión”. Es decir, defender el lugar de residencia o el carro cuando otra persona los invada de manera violenta.



El proyecto de seguridad ciudadana específico la figura de la “legítima defensa privilegiada”, que consiste en defender la “habitación o dependencias inmediatas o vehículo ocupado” cuando se trate de rechazar a un extraño que, usando maniobras o mediante violencia, penetre o permanezca arbitrariamente en estos espacios.



En estos casos, según lo conciliado, no habría responsabilidad penal para quien ejerza esta defensa de la propiedad privada.

El tema de la defensa de la propiedad privada fue polémico

Lo que busca la norma es especificar los espacios en los cuales se puede ejercer la “legítima defensa privilegiada” ante la invasión de un extraño, e incorporar la palabra “violencia” en la manera como este extraño ingrese en la propiedad privada.



En el artículo que habla sobre el homicidio agravado sobre servidores y exservidores públicos periodistas, jueces de paz, defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones políticas o religiosas y miembros de la Fuerza Pública cuando estén en procedimientos regulados por la ley se hizo un cambio de estilo en la numeración de los casos.



Este artículo, que está orientado a la protección de la vida de los líderes sociales, aumenta la pena por este delito entre 40 y 50 años de prisión, que es actualmente, a entre 41 años y medio y 58 años y 3 meses de cárcel.



El artículo que habla sobre la intimidación con diferentes tipos de armas también fue conciliado. Según esta disposición, quienes intimiden o amenacen con arma de fuego; armas, elementos o dispositivos menos letales; armas de fuego hechizas, y arma blanca incurrirán en prisión de 4 a 6 años, siempre que la conducta no esté sancionada con una pena mayor.



En este caso, la modificación al Código Penal consiste en la inclusión de este delito y en la definición de arma de fuego hechiza o artesanal, la cual, según el proyecto aprobado, serán “aquellos elementos manufacturados en su totalidad o parcialmente de forma rudimentaria o piezas que fueron originalmente diseñadas como un arma de fuego”.



Esto se traduce en que las personas que amenacen o intimiden a un ciudadano con estos elementos irán a prisión entre 4 y 6 años.

Nuevas normas en el tratamiento a la invasión de tierras y edificaciones

Otra modificación al Código Penal incorporada en esta norma y que fue objeto de conciliación fue el tema de invasión de tierras, el cual existirá cuando alguien invada un terreno o una edificación ajena para obtener un provecho ilícito para sí o para otro.



En estos casos se aumenta el mínimo de prisión, que pasa de 2 años y 8 meses a 4 años. El máximo de la sanción sigue en 7 años y cinco meses.



El proyecto de ley de seguridad ciudadana modifica los casos en los cuales concluye la acción penal contra los invasores. En este caso lo aprobado fue que la Fiscalía podrá terminar el proceso penal o aplicar principios de oportunidad cuando los invasores terminen su acción, “siempre y cuando” haya una indemnización por los daños causados.

Todo el peso de la justicia contra quienes atenten contra la tranquilidad y bienestar de los colombianos.



En el artículo sobre la instigación a delinquir también hubo polémica, especialmente en el Senado. En este caso lo que terminó siendo aprobado en la conciliación es la inclusión de los delitos de hurto calificado o agravado, daño en bien ajeno simple o agravado y otros, casos en los cuales habrá una pena de prisión 4 a 6 años.



Adicionalmente se agrega que también incurrirá en esta falta quien “financie o promueva” tales conductas.



Otro artículo que tiene esta iniciativa es el que regula el porte, la importación, exportación y comercialización de armas, elementos y dispositivos no letales, en lo cual se aprobó que esta autorización será por 3 años, tanto para las personas naturales y las empresas, como para quienes presten los servicios de vigilancia y seguridad privada.



Habría mediación policial en cinco casos puntuales

De igual forma, en el proyecto de seguridad ciudadana se aprobó la figura de la mediación policial, la cual se acogerá en comportamientos como reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas, lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a personas o agredir físicamente a personas por cualquier medio.



También habrá mediación policial en acciones como amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio y no retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad.



El traslado de ciudadanos por parte de las autoridades “por protección” fue otro punto que generó polémica en el Congreso, especialmente por las denuncias de algunos sectores de irregularidades en medio de las marchas sociales.

En este caso, a la figura se le incorporó que todo centro de traslado por protección deberá contar con un sistema de cámaras controlado por las alcaldías; que, de acuerdo al tipo de comportamiento, el lugar deberá contar con personal médico, y que se le permitirá al ciudadano trasladado comunicarse con un allegado o con quien pueda asistirlo para informarle del hecho.



Y un tema adicional clave dentro de los 22 artículos conciliados es el que tiene que ver con los descuentos que tendrán los miembros de la Fuerza Pública en servicios de transporte aéreo, terrestre y alojamiento, los cuales serán reglamentados por el Gobierno Nacional.

