En el Congreso de la República se está cocinando una ley que “promueve el fortalecimiento de los medios comunitarios y alternativos, la accesibilidad a internet y la democracia informativa”.



Aunque por ahora solo se conoce un borrador, el cual está compuesto por 40 artículos, y se está construyendo el texto definitivo para radicarlo, se desató una polémica sobre lo que esto puede representar para los medios de comunicación y la libertad de expresión.



Agremiaciones de periodistas elevaron su preocupación sobre lo que sería esta iniciativa impulsada por el Pacto Histórico e, incluso, afirmaron que es un tema más político que técnico en cuanto al funcionamiento de los medios.

Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), aseguró tras conocer el borrador se debe hablar más de una “intención política” teniendo en cuenta el contenido del texto.



En ese sentido explicó que de radicarse ese documento de 40 artículos la discusión y el debate técnico será mucho más complejo, teniendo en cuenta que se abordan diversos temas.



“El llamado a estos sectores es que es un asunto que se debe trabajar bajo estándares más técnicos de libertad de expresión”, explicó el director de la Flip.

Acompañamos la socialización del borrador del Proyecto de Ley que busca promover el fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios y alternativos. Como Partido @ComunesCoL apoyaremos esta iniciativa tan importante para el país, especialmente para los territorios. pic.twitter.com/a3rwDUsXSM — Sandra Ramírez (@SandraComunes) October 6, 2022

Y agregó que sí se puede hablar de reformas al actual funcionamiento de los medios de comunicación, e incluso discutir sobre la seguridad de los periodistas, y para eso la organización que dirige está dispuesta a aportar al debate.



Bock recordó que en el país existen ya normas sobre las cuales se puede trabajar y fortalecer.



“Hay aspectos que se pueden implementar, política pública de libertad de expresión, encaminado a unos lineamientos de protección especial hacia la prensa, reforzar el valor del periodismo, reconocer parte de la violencia que se ha ejercido durante el conflicto contra periodistas”, sentenció el director de la Flip.



En ese sentido opinó Werner Zitzmann, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI). Para el directivo, “esto se veía venir” y señaló que “hay que tener extremo cuidado con la protección acérrima de la libertad de prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión”.

Recordó que en Colombia ya hay un marco constitucional y legal que es suficiente y que los retos que tiene el sector de las comunicaciones no son “legislativos ni reglamentarios”.



“Bienvenida la promoción de los modelos de negocios de los medios, la protección de periodistas, las garantías para el acceso a la información, la no impunidad en tantos casos y procesos, pero no se pueden tomar a la ligera propuestas de regulación ideologizadas y estigmatizantes en ninguna dirección, que puedan poner en riesgo al periodismo y los medios de información”, afirmó el directivo de la AMI.



Pero, en todo caso, aseveró Zitzmann que todos los debates son “bienvenidos”, pero estarán atentos a que no afecten “una democracia sana”.



¿Qué dice el proyecto?

La propuesta, que comenzó a ser socializada ayer y es impulsada principalmente por el senador Robert Daza del Pacto Histórico, habla de “democratizar” los canales de comunicación.



Hasta ahora ha trascendido que entre los temas que incluye este primer borrador aparece una posible regulación de los medios de comunicación en el país, tanto públicos como privados, así como la pauta y el acceso al espectro electromagnético.



Por ejemplo, plantean una reasignación del espectro electromagnético en su totalidad para que los medios institucionales, públicos y privados tengan partes iguales, es decir que cada pedazo de la torta corresponda a un 33,3 por ciento.

Además, la meta de la iniciativa es que las plataformas que prestan servicios de televisión por demanda —o sea, sistemas como Netflix, Amazon Prime, HBO o Directv— paguen un impuesto del 10 por ciento de sus ingresos mensuales brutos al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.



Y señala, además, que se creará el Consejo Nacional de la Política Pública de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular.



Sobre las dudas, Daza le dijo a EL TIEMPO que el propósito del proyecto es fortalecer a tantos medios de comunicación comunitarios que trabajan con sus propios recursos en beneficio de las comunidades “creando identidad cultural desde la Colombia profunda”, así como en los barrios de las ciudades.



Por eso, dice que es importante regular tantos medios de comunicación que hay en el país. “Cuando se habla de democratización es el reconocimiento de todos estos medios para que puedan prestar un mejor servicio a la comunidad, pero que también tengan la posibilidad de tener el reconocimiento del Estado”.



Pero, aclaró, que no se trata de reformar lo que existe hoy de normatividad, sino actualizar lo que existe.



Y sobre los cálculos políticos, aseguró que no los hay. “Esa alerta que se está generando es una alerta infundada, se trata es de crecer en cuanto a oferta de comunicación”.