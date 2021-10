Suspensión de ley de garantías genera polémica

Justo cuando comienza la campaña para las elecciones del 2022, una modificación de la ley de garantías, incluida en el proyecto de presupuesto para el próximo año, abre un intenso debate político.



El Legislativo le dio el visto bueno a un artículo que suspende un parágrafo de esa ley, lo cual les permitirá a los alcaldes y gobernadores contratar a través de convenios interadministrativos en periodo electoral. La norma tenía restringido eso.



Una vez aprobado llegaron los cuestionamientos de diversos sectores.



Le puede interesar: María Fernanda Cabal cuestionó el apoyo del CD a Óscar Iván Zuluaga

Sobre este asunto, el presidente Iván Duque destacó que los alcaldes y gobernadores han tenido ese muro que les ha impedido llevar a cabo todos sus programas. Dijo que el mensaje no es eliminarles los problemas con cheques en blanco, sino tomar determinaciones, suspender efectos y también eliminar componentes, de tal manera que puedan ejecutar proyectos que beneficien a las comunidades.



“Demandaré el artículo de ley de presupuesto que suspende ley de garantías por inconstitucional y también solicitaré al presidente del Senado que envié esa ley a la Corte Constitucional para su revisión por tener modificaciones a ley estatutaria. Sin revisión no entra en vigencia”, dijo el senador y precandidato presidencial Luis Fernando Velasco.



También dijo que demandará el senador y aspirante presidencial Roy Barreras. Anunció que lo hará ante la Corte Constitucional, porque, en su opinión, “viola la unidad de materia, contradice varias sentencias de la Corte que ordenan no incluir asuntos ajenos a la ley de presupuesto” y, además, es una “ley estatutaria”.



Pero el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, dijo que “es absolutamente necesaria” esa suspensión, pues hay que dinamizar la ejecución del Estado, porque hay proyectos que están a mitad de camino y hay que ejecutarlos para cumplir con los planes de desarrollo afectados por la pandemia.



Para la Misión de Observación Electoral (MOE), “eliminar esta restricción abre la posibilidad a riesgos de corrupción administrativa, pues se podrían destinar recursos públicos con fines proselitistas en el marco de las elecciones”.



Para Transparencia por Colombia, modificar la ley de garantías es “una decisión irresponsable” del Congreso, porque incrementa el riesgo del uso de recursos públicos para favorecer intereses políticos en un contexto electoral.



También puede leer: Refuerzan seguridad de precandidato del Centro Democrático