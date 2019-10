Poco ambiente político para tramitar una nueva ley de financiamiento

Un camino incierto le espera al Gobierno Nacional en el Congreso si se decide a tramitar una nueva ley de financiamiento, tras la decisión de ayer de la Corte Constitucional.



(Le puede interesar: Corte Constitucional tumbó toda la ley de financiamiento)

El alto tribunal decidió que la vigencia de la norma será hasta el 31 de diciembre de este año, un plazo que le permite al Ejecutivo, si así lo considera, tramitar una nueva ley para paliar el impacto del fallo en las siguientes vigencias.



Sin embargo, esta alternativa no parece tener un ambiente favorable en el Legislativo, de acuerdo con congresistas de varios partidos políticos que fueron consultados por este diario.



El senador y expresidente del Congreso Luis Fernando Velasco cuestionó que “casi todas las leyes en materia económica” son estudiadas y “concertadas” primero por las comisiones económicas del Congreso, para después “llevar un texto que no alcanzan a leer los miembros de las plenarias”.



(También lea: Las reacciones a la caída de la ley de financiamiento en la Corte)

No tiene un ambiente fácil el Gobierno, con toda honestidad, máxime cuando habrá otra realidad política después de las elecciones del 27 de octubre FACEBOOK

TWITTER

“No tiene un ambiente fácil el Gobierno, con toda honestidad, máxime cuando habrá otra realidad política después de las elecciones del 27 de octubre”, dijo Velasco, quien no obstante considera que “la terquedad” llevará a los ministros “a creer que presentando una norma y concertando de nuevo con unos pocos miembros de las comisiones económicas del Congreso van a poder sacar su rectificación o una nueva ley. No veo un ambiente fácil”, dijo Velasco.



Con él coincidió el senador por Cambio Radical Richard Aguilar, quien afirmó que el Ejecutivo tendrá que “alinear” las “cargas” en el Congreso si se decide a presentar una nueva reforma tributaria. “No vemos un ambiente unánime, y poco a poco las mayorías se han visto menguadas”, aseguró Aguilar.



Antonio Sanguino, senador por Alianza Verde, partido declarado en oposición al gobierno de Iván Duque, afirma que los tiempos para tramitar una nueva norma están “demasiado apretados”.



“También es muy importante mirar qué texto va a traer el Gobierno, porque si vuelve a traer el mismo o similar al que la Corte Constitucional le acaba de tumbar, pues la bancada nuestra se va a oponer”, anunció Sanguino.



El representante a la Cámara por el Centro Democrático Óscar Darío Pérez, en cambio, se mostró optimista sobre el tema.Para el congresista uribista, las comisiones terceras –encargadas de los temas económicos– se podrían convocar “en una forma extraordinaria, con mensaje de urgencia, y acometeríamos el estudio del proyecto, cuya base podría ser lo que es la ley de financiamiento” que se cayó en la Corte.



Pérez considera que esta es una oportunidad para “discutir nuevos temas, pero me parecería que, si de ambiente se trata, el Congreso debe estar a tono con la responsabilidad fiscal que esto demanda”, aseguró.

POLÍTICA